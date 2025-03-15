尼馬因傷退出巴西國家隊大名單：每個人都知道我渴望回歸｜足球

巴西球星尼馬（Neymar，又譯：內馬爾）因肌肉受傷退出國家隊大名單，無緣出戰21日對哥倫比亞的世界盃外圍賽。



他本人在Instagram回應事件：「回歸國家隊看起來已很接近，但不幸地此刻我還未能穿起世界上最重要的球衣。」



尼馬回歸山度士後表現不俗。（路透社）

33歲的尼馬自從2023年10月對烏拉圭膝部重創以後，再未代表過巴西國家隊上陣。他今年從沙特球會希拉爾回歸在巴甲的母會山度士後，7場比賽貢獻3入球入助攻，到3月初獲國家隊重召，時隔17個月重返「森巴軍團」。

不過他近期受左大腿肌肉傷勢影響，巴西足總宣布更換數名最近受傷的球員，包括尼馬、曼城門將艾達臣及法林明高後衛丹尼路（Danilo），並徵召皇家馬德里前鋒安迪歷（Endrick）、里昂的盧卡斯佩利（Lucas Perri）及法林明高的阿歷士辛度（Alex Sandro）。

尼馬在Instagram對今次暫時退出國家隊表示失望。（Instagram截圖）

尼馬在Instagram表示一直與國家隊保持溝通：「每個人都知道我渴望重返國家隊，但我們都同意最好不要冒任何風險，盡可能作最好準備以避免受傷。這是過程的一部分。」

巴西目前12戰得18分，排世界盃外圍賽南美洲區第5位。在3月的國際賽期，巴西先在3月21日主場對哥倫比亞，之後25日會作客阿根廷。尼馬早前回歸，本有望代表在球場與37歲的美斯交手。