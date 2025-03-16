港超聯大埔反負東方失榜首　兩度中柱兼被推翻十二碼：球員已做足

大埔對東方屬今屆港超聯榜首大戰，1884名球迷入場逼滿大埔運動場主看台，令平時「人跡罕至」的副看台也變得熱鬧。最終這場比賽大埔在領先下兩分鐘內連失兩球，被東方反勝3：1，失去爭標主導權。



大埔中堅馬高斯山度士因傷缺陣，球隊續用杜國榆頂替，復出的韋法頓踢左閘，今仗以峇夏比與羅振庭踢雙防中，應付巴科爾、費利蒲薩、馬高斯等東方外援；東方先收起巴杜姆與賓紀文，雖派小將馬希偉擔正，正選平均年齡仍達29.9歲。

巴科爾上半場幾乎先開紀錄。（袁志浩攝）

東方進攻依靠巴科爾，13分鐘接應長傳，快出迎的謝家榮一步挑射，但皮球無法命中目標。24分鐘大埔憑短角球戰術先開紀錄，伊高沙托尼左路通梁冠聰「坑渠」後傳中，陳肇鈞跳頂反方向破網，葉鴻輝毫無反應。

戰至35分鐘，東方守衛拿亞禁區內攔截盧卡斯，球證判罰十二碼，但經VAR建議到場邊「睇機」後，認為拿亞踢中波在先並無犯規。早段己領黃的拿亞之後再侵犯對手，遭球證發最後警告，東方半場將他調離場。

奇雲巴迪空門失機。（袁志浩攝）

大埔本有機會擴大比數，70分鐘一次反擊，盧卡斯停球後橫傳陳肇鈞，再妙傳奇雲巴迪單刀，但這位前鋒推過葉鴻輝後窄位射空門中柱。東方73分鐘先由米祖域接應梁冠聰角球頂入，1分鐘後再有巴科爾搶點頭槌破門，短時間內反超前2：1。

後備入替的大埔防中馮冠鳴88分鐘遠射再中門框，東方補時階段憑巴科爾勁射入網，奠定3：1勝局。東方賽後以1分之差趕過大埔升上榜首，在多踢一場下領先第三位的理文4分。

東方贏波後升上榜首。（袁志浩攝）

+ 6

大埔主教練李志堅早知球隊在面對死球時會受壓，認為球員不夠集中，「領先時我們沒有讓巴科爾獲太多機會，但被追和或落後下心態有變。」

他指出麾下已做到足、不斷創造機會，無法取得第二球是欠運，但落敗也不等於一切，應檢討後重新振作，「贏這場比賽也不等於贏冠軍，輸也只是落後1分，我們仍要對壘一次。」

大埔主教練李志堅。（袁志浩攝）

李志堅也不得不讚揚對方前鋒巴科爾，而在東方缺少中鋒下，盧比度對這位射手更是愛護有加，「我沒有什麼可以說的，如果我沒有他，可能要自己落場。」

巴科爾上季在港超以17球與安尼亞並列神射手，今季在亞冠盃次級聯賽更射破日職J1廣島三箭大門，獲其他球會招手在所難免，但最終仍留隊。盧比度稱：「我們為留下他花了很多苦功，他很高興與我們在一起。我本不預期他能貢獻如上季一樣的入球數字，但他看來可以做到。」

東方主教練盧比度。（袁志浩攝）

東方也是繼2022/23年度球季後，兩年內首度擊敗大埔，盧比度指自己一直相信球隊能打破「宿命」，強調球員落後下仍相信自己，才是贏波關鍵。然而他表示，東方當下最首要目標，仍非爭取錦標，「若最後三、四場比賽我們仍有可能去爭，我們當然會去奮鬥，但目前仍有很多場比賽。」