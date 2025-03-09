港超聯︱九龍城主場大敗　主帥拒怪責犯錯球員：謝拉特也跣腳

港超聯「升班馬」九龍城今季表現驚喜，但球隊周日（9日）主場因守門員李瀚灝早段犯錯，終2：5慘敗予大埔。



九龍城主教練陳銘剛認為即使球員有經驗，失誤仍是人之常情，並將球隊不俗的成績歸功球員，「讚我沒有用，我不是踢的那一個。」



港超聯今季踢三循環，季中增援對各隊尤其重要，大埔有翼鋒奇雲巴迪、峇夏比、帕特華維迪頂替傷兵；九龍城辛尼、田中芳拓、姜浚賢亦擔正，率領前中後三線。

開賽僅兩分鐘，倒戈的九龍城門將李瀚灝即犯錯，後場傳失被奇雲巴迪輕鬆射入，戰至8分鐘，伊高沙托尼擺脫曾錦濤扣大位右腳傳中，盧卡斯頂反方向笠死李瀚灝，大埔領先至2：0。

奇雲巴迪今場表現活躍。（袁志浩攝）

九龍城28分鐘憑田中芳拓右路壓落底傳中，林學曦頂入追近，之後李瀚灝先撲出盧卡斯的半單刀勁射，再近門瞓低用腳擋走帕特華維迪的頭槌。

43分鐘，鄭子森與陳文輝相撞，後者倒地不起但比賽繼續，大埔隨即由陳肇鈞射入，九龍城一度投訴因陳文輝頭部受傷、球證應暫停比賽，然而入球最終因鄭子森犯規在先，被VAR建議球證「睇機」後推翻。

林學曦兩度為九龍城追近比分。（袁志浩攝）

大埔再壓東方重登港超榜首

不過大埔上半場補時階段再有進帳，帕特華維迪傳中，李瀚灝跳高用手與陳肇鈞爭頂仍無法解圍，皮球彈回中路由盧卡斯頂入空門，大埔領先至3：1。

換邊後8分鐘，陳文輝助攻林學曦頂入再追近，但伊高沙托尼1分鐘後即再抽入，加上盧卡斯個人上演帽子戲法，大埔終贏5：2，再壓過東方重登榜首，九龍城則穩佔第五位。

盧卡斯把握機會頂入空門。（袁志浩攝）

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九龍城主帥陳銘剛：「謝拉特亦曾跣腳」

九龍城今季曾主場戰和東方，上場聯賽落後傑志兩球下更反敗為勝，球隊今場明言以贏波為目標，但早段失誤令比賽變得難踢，犯錯的更是38歲守門員李瀚灝。

主教練陳銘剛沒有怪責對方，「正常的，他也是人，謝拉特亦曾跣腳。」九龍城陣中三位守門員都擁有一定港超經驗，除了李瀚灝，還有袁皓俊與陸平中，陳銘剛指袁皓俊有傷在身，陸平中則狀態未足，教練團會視乎比賽需要決定派誰上陣。

陳銘剛沒有怪責球員。（袁志浩攝）

冀提供平台予年青球員發展

球季踏入中後段，九龍城能位列中游，相信已超乎不少球迷的預期，但陳銘剛認為球隊與「好」仍有距離，「最直接是透過成績反映——贏波，作為球員、教練或管理層，都會希望力爭上游，並非只想『護級（今季不設降班）』，就可以好求其。」

對於外界正面的評價，他歸功於麾下，「外間講我點點點，讚我沒有用，因為並不是我落場踢，球員最重要，也希望提供平台予年青球員發展。」

陳文輝今季重返職業舞台。（袁志浩攝）

36歲陳文輝時隔5年重返職業舞台：「很開心又感恩」

至於已踏入36歲的九龍城隊長陳文輝，今季是繼2019/20年度球季後重返職業舞台，「由細到大都踢波，當你無得做你鍾意的一件事，突然再有機會，很開心又感恩。」

他自知年紀漸長，身體機能或會下降，「享受埋仍有能力踢波的日子，不會為自己訂下一個時間，可以踢會繼續踢，若時候到了，我自然會感覺到。」