港超聯︱理文逼和南區失分 季內第二度換帥 賀蘭特執掌僅4個月
撰文：袁志浩
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港超聯球隊理文季內第二度易帥，球隊周日（9日）聯賽逼和冠忠南區失分後，今公布主教練賀蘭特離任。
去季不敗贏得港超聯的理文，今季增兵下力爭衛冕，但在港超與亞冠盃次級聯賽表現均未如理想，去年10月3日與時任主教練曾昭達「分手」，並於同年11月20日公布邀來前球隊青訓總監、前港足助教賀蘭特執掌。
賀蘭特執掌後引入其舊部、阿富汗國腳施卡達利，又從英甲韋甘比借用中堅泰法蘇尼，然後成績沒有太大起色。
理文於高級組銀牌決賽不敵東方失冠；足總盃八強爆冷負標準流浪出局；聯賽面對北區、九龍城贏得驚險、不敵爭標對手大埔、昨日遇上今季表現失色的冠忠南區，只能搶得1分，暫少打一場只排聯賽第四位，爭標形勢相對被動。
結果理文今日再公布，賀蘭特由即日起離任理文主教練一職，「本會衷心感謝他的付出，並祝願他未來發展一切順利。」是球隊季內第二度易帥，而這位英籍教練上任不足四個月。理文表示，主教練職務將由助教朱兆基暫代，直至本球季結束，球隊今周六將迎戰傑志。
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