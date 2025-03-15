港超聯︱理文換帥即重返勝軌　班主望和氣　認組軍「上頭」只睇CV

港超聯進入最後一輪聯賽，前列四隊仍有望爭標，理文日前突然更換主教練，周六（15日）卻成功重返勝軌，1：0險勝傑志。

班主李文恩提到希望球隊餘下時間「和和氣氣」，也樂見球員精神面貌有改善，似乎是因為新帥朱兆基能跟球員「玩埋一齊」。



傑志在林樂勤停賽下，派羅梓駿任左閘，慈英與艾里奧均坐後備，中前場仍靠迪美路夫、祖連奴與馬查度。理文今周一與主帥賀蘭特「分手」，由朱兆基暫代領軍，立花稜也與胡晉銘復任正選，安尼亞亦取代停賽的保連奴。

迪美路夫上半場多次起腳都無果。（袁志浩攝）

傑志早段憑利亞倫與迪美路夫「撞牆」配合，由後者禁區頂撞射掀開比賽序幕，本港今日下午天氣轉壞，比賽期間雨勢雖不算大，場濕地滑卻令兩隊球員頻頻跣腳。

安尼亞中段先利用身位轉身抽射，之後再回傳黃威起腳，但都無功而還。艾華頓右路多次推過羅梓駿，然而上半場都無法打破僵局。

艾華頓攻入奠勝一球。（袁志浩攝）

「藍鳥」29分鐘由陳傲軒換走受傷的祖連奴後攻力削弱，換邊後理文繼續壓逼，67分鐘由艾華頓接應保利臣直線燙射得手。戰至73分鐘，艾華頓偷走裵栽釪腳下球後傳中，安尼亞輕鬆射入，但VAR建議球證「睇機」，終指艾華頓犯規在先，改判入球無效。

傑志78分鐘憑罰球將皮球放入網窩，顏卓彬尾應伸盡腳回傳中路，迪美路夫拗腰頂入空門，不過入球再被VAR推翻，球證指有「藍鳥」球員越位在先。

最終理文小勝1：0，賽後反壓傑志升上聯賽榜第三位，僅落後榜首的大埔3分，與次席東方亦只差兩分，令港超成三頭馬車之爭。

理文贏波後暫只落後榜首大埔3分。（袁志浩攝）

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理文在換帥後數日內即重返勝軌，班主李文恩自然高興，被問到「分手」原因，李文恩這樣回應，「不希望大家帶着悔恨完季，讓球員覺得（自己的）付出有價值。」

他雖然拒絕評論賀蘭特，但指出球隊精神面貌比之前好，「新教練，新作風，始終朱（兆）基已在球隊一段時間，熟悉球員特性，可擅用他們的優點。」

理文班主李文恩。（袁志浩攝）

朱兆基也坦言，球隊沿用一直的人腳與戰術部署、變化有限，唯一要求是讓麾下「跑」，展示出贏波的決心。

「我能夠跟球員玩在一起，踢波最重要是開心，爭冠的壓力一定有，但仍要享受每一場，不去怪責大家；上半季球員之間有爭吵，這很正常，踢得不順就會有怨言，只視乎何時爆，大家能把它化作正能量，就能每個人跑多步。」

朱兆基（左）今季第二度擔任暫代主教練。（袁志浩攝）

李文恩亦提到，餘下球季的目標是「和和氣氣」，逐步去贏下每一場，「不是求成績，而是每個人發揮到最大能力，每個球員為自己而戰。」

這位班主也承認，今季組軍時「上咗頭」，希望簽入「夠班」、「有CV」的球員，但原來這都不重要，「足球最重要是當弗，夠班是次要，就算世界巨星退役，也不一定能再踢職業足球。來季會進一步年輕化，在成績與培養新球員之間取得平衡。」