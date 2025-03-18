港足周三友賽澳門輕鬆備戰　主帥韋斯活稱尊重對手　將作輪換

香港足球代表隊在今個國際賽期有兩場賽事，會先在周三（19日）於主場友賽澳門，下周二（25日）再在亞洲盃外圍賽第三輪作客新加坡。大軍周二繼續操練，主教練韋斯活稱會作輪換，但強調會尊重對手，將派出有能力踢出好表現和獲勝的隊伍。



港足準備對澳門的友賽。（高詩琦攝）

大軍周二（18日）早上繼續在將軍澳足球訓練中心操練，訓練約90分鐘便結束。

韋斯活在賽前記招上表示，港隊已久未集合，今次徵召的球員都到齊，「大家精神面貌都不錯，傷兵不多。」談到對澳門的友賽，他表明希望讓更多球員有上陣時間，「這意味我們會換人、不會讓球員踢足90分鐘，我們周三比賽、周四恢復、周五就出發去新加坡，用星期日和一去準備。昨天練了一課很輕量的，今天的操練強度高一點，但我們也不是碰運氣，而是有全盤計劃去將球隊提升至最好狀態。」

但他也強調：「我們尊重澳門，會派出有能力踢出好表現和獲勝的隊伍，雖然會有很多不可預見的情況，但尊重對手是最基本的。」

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談到新兵賓紀文和李小恆，韋斯活明言是希望觀察兩人表現，「我不算很了解他們，我看過兩場他在東方的比賽，但剛過去的周末他沒有踢；黃皓雋在有在半場上陣，李小恆轉會後還未能進入大軍名單，我們會再觀察去發挖新血，讓我們未來有更多選擇。」至於祖連奴則因腿筋較緊，明天不會落場，韋斯活稱會跟傑志隊醫繼續觀察其情況，周五出發前決定他是否隨隊。

港足主帥韋斯活及中場陳肇鈞出席賽前記招。（高詩琦攝）

陳肇鈞談到澳門主帥郭嘉諾，坦言因未曾在他麾下效力，不太了解其戰術，但認為他每場比賽都準備充足，「知道他是很有能力的教練，不是我遇過的典型香港教練，他有自己的一套，也十分奏效。」

他表示對澳門會平常心應付，「球隊現在有新踢法，經過幾次國際賽期，也已經掌握了，當然像Ashley（韋斯活）所說，有幾位新球員，不知道他們會否正選，希望他們盡快融入，我們做好自己便足夠。很多人會將澳門睇低一線，但他們之前對關島也表現不錯，我們會尊重對手，踢出我們應有的方法。」