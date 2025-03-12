港足決選鬥澳門中超兵佔三成　李小恆外流即有份　劉智樂再落榜

香港足球代表隊三月份國際賽期先主場友賽澳門，備戰亞洲盃外圍賽第三圈，足總今日（12日）公布23人決選名單。



港隊3月19日會先主場友賽澳門，再於25日作客新加坡出戰亞洲盃外圍賽第三圈。港隊今公布友賽澳門的決選23人，雖然米高、馬斐、龐焯熙與何瀧浩有份入圍初選，但4人早前已獲22歲以下代表隊徵召，於3月17至23日作客友賽緬甸，備戰9月的U23亞洲盃外圍賽。

港隊3月會出戰亞洲盃外圍賽第三圈。（資料圖片）

港隊今次只揀選兩位守門員，長佔三號門將之位的伍瑋謙與陳嘉豪均名落孫山。守衛方面，效力傑志的艾里奧、林樂勤；理文守衛杜度、余煒廉與外流兵徐宏傑同樣落選。

中場胡晉銘、林衍廷、陳俊樂榜上無名之外，兩名省港盃港隊中鋒劉智樂與劉家喬均無份；31歲的劉智樂今季暫領先港超華人神射手榜，但至今仍未曾代表香港在國際A級賽中上陣。

劉家喬（左）年初在省港盃代表香港，對廣東隊取得入球。（資料圖片／梁鵬威攝）

港隊名單與早前東亞錦決賽周時相若，但今次23位成員之中，超過近四成球員正效力內地聯賽，出戰中超的球員更多達7位，包括周緣德、茹子楠、孫銘謙、黃皓雋、李小恆、安永佳與剛當選亞冠精英盃16強最佳陣容的陳晉一。

李小恆年初有份參戰省港盃。（資料圖片）

當中李小恆與黃皓雋均是季中從港超轉投中超——李小恆去年10月取得特區護照、在法國出生，早前由冠忠南區轉投山東泰山，首度打入大港腳參與國際A級賽的決選名單；而黃皓雋從東方加盟青島海牛後，亦相隔9個月後重返大港腳。

黃皓雋早前出戰省港盃，曾獲文體旅局局長羅淑佩點名讚賞。（資料圖片）

港足3月份國際賽決選名單：



守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）



後衛：賓紀文、亞歷斯祖（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、費蘭度、鐘樂安（傑志）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）



中場：顏卓彬（傑志）、黃威(理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：吳宇曦（重慶銅梁龍）、祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）、黃皓雋（青島海牛）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）

