女子運動收益今年料突破20億美元　急速發展背後收入仍遠遜男選手

2024年精英女子體育運動收益達到18.8億美元，德勤會計師事務所預計2025年更會進一步再上升到23.5億美元，足足是2022年的3倍有多，被德勤形容為「女子體育界具有里程碑意義的一年」，但國際足協另一報告指女子足球員收入與男選手的差距仍然極龐大。



WNBA球星姬特蓮奇勒（Caitlin Clark）是2024年引領女子籃球熱潮的球員之一。（Getty Images）

女性運動員吸引力更高 新聞比重卻不如男生

德勤報告表示去年的巴黎奧運，集中在女性運動員身上的新聞只有43%，但她們在社交媒體吸引的參與度卻達到53%，證明女運動員及女性運動項目的吸引力不遜男子組，甚至更勝一籌。

女子體育運動帶來的全球收益，2022及2023年分別為6.92億及9.81億美元，2024年一舉突破10億大關並達到18.8億美元，超出前兩年總和。

美國「體操女王」比拉絲（Simone Biles）。（Getty Images）

女子體育成長繼續超出預期

足球與籃球是女子運動最主要收入來源，兩者在2024年分別佔女子運動總收入39%及38%，其餘運動佔23%，比例預計在2025年會變為35%、44%及21%。

德勤體育業務集團Knowledge & Insights function負責人Jennifer Haskel在報告中表示：「儘管資源有限，但（女子體育）通過各種比賽及運動員產生可觀回報，女子體育的成長繼續超出預期。」

她續指：「女子體育正在改寫劇本、挑戰傳統及改寫產業未來。2025年及之後，體育行業、各品牌合作夥伴及投資者所面臨的挑戰，是要以不同方式更好地了解市場及利用目前的增長軌道，為女子體育創造一個可以蓬勃發展的生態系統。」

女子足球近年急速成長。（Getty Images）

急速發展背後收入仍遠遜男選手

不過在大部分運動項目，男、女子運動員之間收入差距仍然巨大，全球最受歡迎兩大運動足球和籃球尤其明顯。今周刊出的國際足協女子足球年度基準報告反映，女足球員平均年薪只得10900美元一年，而且要注意的是，全球16間頂級女足球會球員平均年薪為5萬美元，把整體數字拉高，換言之全球大部分女足球員年薪料遠低於10900美元這個基準數字。

相對效力主流頂級聯賽男子足球員周薪動輒以10萬歐元／英鎊起跳，男、女足球員收入差距仍極巨大，籃球運動員也是如此。相對而言，非團體賽事運動員如網球、體操、游泳、田徑，兩性收入才可接近持平，團體運動少數例外是排球，女子運動員大部分收入甚至較男子選手更高。