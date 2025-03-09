10歲女童足球練習竟飛來橫禍　曾夢想代表英格蘭偶像齊向她致敬

一名立志代表英格蘭的10歲女童，日前到球場練習時不幸飛來橫禍，遭一輛撞欄闖入球場草地的私家車撞倒，傷重不治。



Poppy Atkinson熱愛足球，以英格蘭國家隊中場主力史坦威（Georgia Stanway）和東妮（Ella Toone）為偶像，支持英超球會曼聯，渴望未來能像偶像一樣成為國家隊一員，可惜遇上意外不幸早逝。史坦威和東妮均發文悼念，曼聯女足在周六足總盃晉級後也特別以印上Poppy Atkinson名字的球衣，向這位足球小將致敬。



10歲女童Poppy Atkinson日前到球場練習時不幸飛來橫禍，遭一輛撞欄闖入球場草地的私家車撞倒，傷重不治。

練習期間飛來橫禍

上周三（5日）Poppy Atkinson如常到位於英國西北部坎布里亞郡（Cumbria）的 Kendal Rugby Club出席足球練習，一輛黑色BMW i4 私家車不知何故失控撞毀球會停車場的欄杆，衝進球場草地內，並撞向正在練習的足球小將。

一輛黑色BMW i4 私家車失控撞毀球會停車場的欄杆，衝進球場草地內，並撞向正在練習的足球小將。（Ｘ）

Poppy Atkinson和一個8歲女童雙雙捱撞，當中Poppy傷重離世，另一女童則未有生命危險。駕駛私家車的40歲男子因懷疑危險駕駛導致他人死亡被捕，並已獲准保釋，當地警方指事件目前仍在調查。

意外後不少人到Kendal Rugby Club獻花悼念Poppy Atkinson。

生前決心長大後披上曼聯戰衣

她的家人在悼念文章中形容，活躍開朗的Poppy是「我們的生活重心，我們一家人都是圍繞着Poppy對足球的熱愛」。她夢想日後成為愛隊曼聯足球員，「Poppy感動了很多人，原因很簡單：她的能量、性格、精神和對足球的熱愛極富感染力。」

「Poppy定下百分百決心成為職業足球員，很多認識她的人都知道她渴望進步和求勝的決心，毫無疑問有朝一日能達成為曼聯出戰的目標。Poppy視東妮、史坦威、馬恩奴和美斯為偶像，她是個個子嬌小而漂亮的10歲孩子，仍能跳級代表Kendal United及郡內的U12（12歲以下）球隊。」

Poppy Atkinson與弟弟Edward（左）。

偶像齊發文悼念 曼聯女足勝仗送Poppy

「Poppy以決心和場上的球技贏得席位，她是7歲大的愛德華（Edward）的姐姐。」家人稱，愛德華非常崇拜Poppy，一直渴望模仿姐姐，Poppy會教導和支持愛德華踢足球。可惜此情不再，「Poppy在我們和很多人生命中留下巨洞，我們不再完整。這個世界失去如此一個靈魂，她是一股自然力量，她是如此特別，對這世界而言她實在太過美好了。」

英格蘭女足官方社交平台發文悼念，國家隊隊長威廉臣（Leah Williamson）亦在個人IG發文：「真是不幸的消息！深切慰問家人、朋友和隊友，我無法想像你們的痛苦，Poppy願你安息。」Poppy其中一位偶像史坦威感人發文，「很傷感，向家人和受影響的人送上愛與慰問。Poppy，足球世界會懷念你。你永遠擁有一個特別的位置。」她的另一偶像東妮亦在IG限時動態稱，「心碎了。在這段傷感的時間，向她家人送上我全部的愛。」

曼聯女足在足總盃出線後，由Poppy的偶像東妮拿着為悼念Poppy而製的Atkinson球衣向她致敬。（曼聯女足Ｘ）

曼聯球員球迷窩心致敬

今個周末不少英格蘭不同級別和年齡層的男、女子足球隊，均為Poppy默哀或致敬。當中Poppy支持的曼聯女足在足總盃8強面對新特蘭，開賽7分鐘戈頓（Leah Galton）為曼聯先開紀錄後，她高舉一件印有Atkinson姓氏的7號球衣，與隊友一起向Poppy致敬。

至比賽10分鐘，全場球迷為Poppy鼓掌。曼聯女足終以3：1擊敗新特蘭晉級四強，賽後全隊大合照，由Poppy的偶像東妮拿着為悼念Poppy而製的Atkinson球衣，上載曼聯女足在社交媒體，並說明：「Poppy，今場勝仗是送給你的」。