學界精英賽｜女籃巨星不一樣風采　Sabrina Ionescu引爆女生激情

籃球巨星訪港早已不是新聞，NBA巨星的高知名度當然令籃球迷興𡚒，不過美國WNBA籃球巨星莎賓娜約奈絲古（Sabrina Ionescu）首度訪港，帶來耳目一身的風景，全面引爆籃球女生的激情。



Sabrina Ionescu獲協恩中學同學熱情招待。（楊宇翹攝）

協恩中小學女生熱情迎Sabrina Ionescu

協恩女子中學是NIKE全港學界精英籃球賽的「擂台躉」，Sabrina大鴐光臨，相對葵涌裘錦秋中學只有少數傳媒到場，大量本地和海外傳媒都蜂湧到協恩。

葵涌裘錦秋的同學跟普羅香港市民見到巨星的反應一致，興奮的同時又害羞內斂，有機會零距離請教Sabrina，發問時甚至不敢抬頭正眼看向對方，要經主持人提示和鼓勵。協恩本身設有小學及中學部，今次Sabrina到訪，部分小學部同學也有機會參與，Sabrina甫從專車抵達，先是中學籃球隊列隊迎接，兩間不同學校，獲巨星High Five的反應一模一樣，跟之前在葵涌裘錦秋中學一樣，這批幸運同學之間也是在興奮大叫：「我一陣洗唔洗手好呀？」

簡單參觀完學校，她到籃球場後先向一班小學部同學派發印有她名字的發光手帶，引爆小女生第一波高分貝尖叫。

協恩小學部的同學也有份接待女籃巨星Sabrina Ionescu。（楊宇翹攝）

高分貝+高能量融化Sabrina

從籃球場鬥射籃、派禮物，到之後在禮堂對談和分享，協恩的同學在Sabrina面前完全沒有怯場，無論是中學、小學生均以流利英語跟她對答，這位WNBA巨星也被女生們的熱情融化，逗得她一再開心地多謝同學的熱情及高能量。

離場時她更刻意選擇在禮堂中央窄窄的走廊緩緩步出，走廊兩邊都坐滿協恩中、小學不同班級的同學，全場立即興奮站起再度高分貝尖叫，Sabrina親切地逐一跟走廊兩旁的同學開心地擊掌。

Sabrina Ionescu在協恩女子中學大展身手。（楊宇翹攝）

「只要放膽追夢，一切皆有可能」

Sabrina先後到訪葵涌裘錦秋和協恩兩間今年學界精英賽女籃決賽隊伍的校園，跟同學分享不少心得。Sabrina提供如何改善射術的貼士，又說她是通過每日訓練，努力改進射術和表現，才能令她在場上總是充滿自信。

回想18歲時的自己，Sabrina坦言：「當時我也對未來毫無概念」，建議各位同學要勇敢追夢，「盡量不要想得太遠，只需成為當刻最優秀的自己。那時候我盡量在籃球場上最到做好，並為升讀大學作好準備。」她堅信，「只要勇敢放膽追夢，每天努力求進，一切皆有可能」。