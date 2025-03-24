亞洲盃外圍賽︱港足作客新加坡　入籍兵惹關注　主帥：我不在乎

香港足球代表隊即將迎來亞洲盃外圍賽第三圈首戰，周二（25日）晚作客新加坡，港隊去年初相隔56年重返亞洲盃決賽周，為職球員與球迷留下美好回憶，安永佳指全隊均渴望重演歷史，明天一仗尤其重要。



港足周二（25日）晚作客新加坡，踢今屆亞洲盃外圍賽第三圈第一場分組賽，港隊上場友賽2：0小勝澳門，新加坡卻0：1不敵弱旅尼泊爾。

主教練韋斯活仍不敢掉以輕心。「每場比賽都是不一樣的，對方踢法、陣式都會改變，面對剛落敗的球隊往往往是很危險的事。新加坡球員有技術，有體格，我們一定要做到最好才能取得好結果。」

港足主教練韋斯活與安永佳出席賽前記招。（HKFA）

港隊兩年前主場友賽曾與新加坡踢成1：1，當時在陣中的安永佳指出，與對方部份球員亦曾在亞洲賽交手，對新加坡有一定程度認識。

而港隊明日目標只得一個，就是全取3分，「一年前我們打入亞洲盃決賽周，在卡塔爾感受過何謂亞洲最高水平，也許是大家生涯最高光的一刻，這讓我們很渴望再來一次，而這旅程明天就會開始。我們很有力量，很有信心。」

安永佳期待再打入亞洲盃決賽周。（HKFA）

港隊今次國際賽期新徵召了在法國出生、最終選擇入籍香港的李小恆與賓紀文，連同費蘭度、鐘樂安、尼高拉斯、祖連奴、艾華、史提芬彭利拿、艾華頓、米高等共有10名入籍兵，部份球員如安永佳、周緣德等則是混血兒。

去仗友賽澳門後，澳門主教練郭嘉諾以球迷身份表示，希望港隊能起用更多本地球員；新加坡傳媒也問到入籍兵對港隊的重要性。

韋斯活指自己不在乎球員是否入籍兵，只會挑選最好的球員。（HKFA）

韋斯活表示，起用入籍兵並非港隊專利，全世界多個國家或代表隊都會這樣做，而香港相關入籍條件比其他地方困難，因球員要居港滿7年，「我們沒有其他國家這麼簡單、快捷，所以入籍球員普遍有點年長，但我不在乎，我只是挑選最好的球員。」

他又補充，早前曾隨港足U22友賽緬甸且取得入球的米高可以候命，而祖連奴亦「並非來遊覽環球影城」，明日或有機會上陣。

2027亞洲盃外圍賽第三輪

新加坡 對 香港



日期：3月25日（星期二）

時間：晚上8時30分

地點：新加坡國家體育場

直播：港台電視32及Youtube同步直播

