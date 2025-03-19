足球女將成員撐場　郭嘉諾領澳門對港足：望吸引更多球迷入場

ViuTV節目《足球女將》中擔任主教練的郭嘉諾，周三（19日）帶領澳門代表隊友賽香港足球代表隊，一眾節目成員現身支持，郭嘉諾希望節目能吸引更多球迷入場睇波。



港足友賽以2：0擊敗澳門，執掌澳門的正是近日在ViuTV節目《足球女將》中擔任主教練的郭嘉諾，參與節目的球員如蘇皓兒、鍾慧樺（Ice）、馬俊怡（Rose Ma）、馬詠茹（Vivian）、文毅施（Moriah）、楊浩兒（Manchester）、董嘉儀（Lulu）、王頌茵（Kathy）、黃可盈（Flavia）、倪碧賢（NB）、米姬（Maggie）等都有入場支持。

郭嘉諾特別感謝一眾女將撐場，但強調其實對方也如是普通女球迷，呼籲更多觀眾入場，「節目讓更多人談論足球，最好的回應就是入場睇波。她們今日成為球迷的焦點，但其實不一定要參加過真人騷才能夠入場，希望她們能成為香港球迷入場的其中一個原因。」

一眾《足球女將》成員入場支持教練郭嘉諾。（夏家朗攝）

郭嘉諾做過港足梯隊主教練，曾領軍贏得省港盃，也帶領過香港超級聯賽球隊，今日身處熟悉的旺角場，敵人卻是香港隊，他別有一番體會。「我有點不希望比賽完結，站在技術指導區，望向兩隊球迷、球員，好享受這一刻，我想做好自己的工作，令澳門（足球）好，同時希望香港足球刷新高位。」

被問到作為教練，如何評價港隊今場表現，郭嘉諾只願意用港隊球迷身份回應，「我明白香港隊主教練的戰術要求，希望教練用多一點本地球員，踢出風格，幫香港隊打入亞洲盃決賽周。」

郭嘉諾帶領澳門對鬥香港。（夏家朗攝）

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而談到澳門隊，他滿意麾下做出賽前部署，認為在首廿分鐘的前場壓逼下，一度令澳門隊形勢佔上風，「但港隊破壓逼做得好快，令我們立即要退後踢，我們的年輕球員體能、速率均不及對手，但表現已足夠令我感到驕傲。」

澳門隊對上一次國際A級賽勝仗，已要數到2019年世界盃外圍賽首圈擊敗斯里蘭卡，郭嘉諾指在澳門，贏波難成為指標，但也不能抱輸少當贏的心態，希望培養一眾小將，在兩至三年內踢出成績。