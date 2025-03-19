港足小勝澳門　主帥讚對手令友賽有價值　滿意零失球：我們有威脅

香港足球代表隊周三（19日）友賽以兩球小勝澳門，雖然比數未符合球迷預期，但主教練韋斯活認為已經收貨。



港隊世界排名比澳門高38位，近三屆（2016至2018年）於港澳埠際賽交手，即使派副選出戰，均以三球或以上的差距贏波。然而港隊今場正選派遣中超兵在內的多名主力，最終只能靠上半場兩個入球贏波，換邊後無法射破澳門，比賽尾段球迷「We want three」的吶喊聲，應該是觀眾的最大訴求。

史提芬彭利拿下半場多次起腳，都無法取得入球。（夏家朗攝）

港足主教練韋斯活賽後讚揚澳門球員與教練團有「做功課」，令港隊踢得困難，尤其是上半場早段的前場逼搶，「有人曾批評我們安排友賽澳門，現在對手證明這是有價值的，澳門隊應該為自己的表現感到驕傲，他們將來一定會迎來勝利。」

韋斯活滿意賽果。（夏家朗攝）

他認為港隊今仗確實有機會失波，所以對零失球感到滿意，也不太介懷球隊是否以更大比分差距贏波，「足球場上有些事是很難控制的，我們本可攻入4、5或6球，但對方守門員至少撲走了3球。我們很有威脅，今場14射8中，這算很多了，足夠我們去大勝一場，所以對賽果、球員的努力都收貨。」

韋斯活又稱，今場港隊有16位球員得到上陣時間，有助他們維持狀態，並作戰術、死球訓練，下周二作客新加坡才見真章。他慶幸球隊沒有增添傷兵，又透露港隊作客大軍唯一變動，是加入中鋒米高，而對方現正隨港足U22作客緬甸，並於今日友賽上陣約廿分鐘。

艾華下半場入替後連番落底傳中。（夏家朗攝）

+ 37

至於「地標戰」踢足全場並取得首個大港腳入球的李小恆，賽後也成為焦點，他直言感到自豪，「我轉會到中超後有一段時間沒有比賽，很高興今場能重拾比賽感覺。雖然有入球，但我同時錯失了很多機會，所以必須繼續努力。」港隊將於下周二（25日）作客新加坡，展開亞洲盃外圍賽第三圈賽事，力爭再度打入決賽周。