港足友賽2：0澳門　兩將齊取處子球　七連勝迎亞洲盃外圍賽

撰文：袁志浩
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香港足球代表隊周三（19日）晚在旺角大球場友賽澳門，在早段一度受壓下以2：0贏波，以國際賽七連勝姿態迎接下周作客新加坡的亞洲盃外圍賽。

足總早前開始為港隊比賽起用電子門票，今仗疑因技術問題，令數百名球迷在比賽開始後仍無法進場，塞在閘口一帶。據了解，最終場地保安開閘，在豁免安檢下讓持票球迷大批進場，最終今仗入場人數為5464人。

港隊球迷用紅、白紙牌造出「HK」字樣。（夏家朗攝）

港足面對澳門，不論世界排名或往績上都有壓倒性優勢，加上要備戰下周二（25日）作客新加坡的亞洲盃外圍賽，主教練韋斯活早明言今仗會輪換，以觀察新兵、讓球員恢復或重拾比賽狀態為主。

李小恆首度為大港腳在國際A級賽上陣。（袁志浩攝）

不過，港隊仍派強陣應戰，正選名單上的周緣德、陳晉一、安永佳與李小恆均是中超兵，而李小恆則是首度代表香港在國際A級賽上陣。而其餘球員如葉鴻輝、費蘭度、鐘樂安與艾華頓等，都是去年底東亞錦外圍賽的常規主力；黃威、陳肇鈞跟顏卓彬組華人中場線。

澳門隊首15分鐘採高位壓逼戰術，一度令港隊組織進攻受阻，澳門更憑楊力衡近門兩度起腳，幾乎先開紀錄，只是首記攻門被葉鴻輝撲到，第二次埋門卻射出界。上半場早段港隊側重左路，讓「地標戰」的李小恆表現自己，惜他似乎仍需與隊友磨合默契，傳中亦未見效果。

鐘樂安為港隊先開紀錄。（袁志浩攝）

戰至19分鐘，艾華頓接應長傳後把握澳門守門員失位立即傳中，安永佳射門被甘致豪護空門。27分鐘黃威開出角球，鐘樂安無人看管下近門幾碼撞入，助港隊領先。

李小恆之後一度頂中楣，幸40分鐘艾華頓偷波後右路連扭兩人後傳中，造就李小恆輕鬆破門，港隊半場2：0帶前。

艾華盛頓半場被收起。（夏家朗攝）
+15

港隊下半場換入茹子楠、孫銘謙、史提芬彭利拿和艾華，收起艾華頓、費蘭度、陳肇鈞及陳晉一，攻勢卻有增無減。50分鐘，艾華右路斬中，黃威頭槌被何文輝單手救出；1分鐘後黃威橫傳茹子楠禁區外遠射，同樣過不到何文輝十指關。

澳門隊60分鐘由張海山禁區內近左路崎角位射身燙射，葉鴻輝將皮球托出底線，港隊之後有茹子楠在面對三位守衛同時飛鏟下仍勇於起腳，但只射中網側。

最終在球迷高呼「We want three」下，港隊下半場無法取得入球，以2：0撃敗澳門，國際賽七連勝，下周二（25日）作客新加坡踢亞洲盃外圍賽第三圈的首場賽事，爭取再度打入亞洲盃決賽周。

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