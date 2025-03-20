港隊決選24人亞洲盃外圍賽作客新加坡　米高伍瑋謙獲徵召

香港足球代表隊戰畢與澳門的友誼賽後，今日（20日）公布最新名單，前鋒米高與門將伍瑋謙獲補選，黃皓雋則榜上無名，港隊以24人陣容作客新加坡，出戰下周二的亞洲盃外圍賽第三圈。



香港隊戰畢澳門的友賽後，大軍名單上稍作調整。（夏家朗攝）

港隊周三（19日）在旺角大球場兩球小勝澳門後，出發新加坡前公布最新的大軍名單，效力青島海牛的黃皓雋不在名單中，而日前代表港隊U22在緬甸友賽的米高及南區門將伍瑋謙獲補選入伍，其餘成員沒有變動，以24人大軍作客獅城，香港隊將在明早出發，準備下星期二對新加坡的亞洲盃外圍賽第三圈賽事。

日前代表U22港隊的米高，獲補選入伍作客鬥新加坡。（資料圖片）

港足亞洲盃外圍賽對新加坡決選名單：



守門員：葉鴻輝（東方）、謝家榮（大埔）﹑伍瑋謙（冠忠南區）



後衛：賓紀文、亞歷斯祖（東方）、周緣德（河南酒祖杜康）、費蘭度、鐘樂安（傑志）、茹子楠（梅州客家）、陳晉一（上海申花）、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）



中場：顏卓彬（傑志）、黃威(理文）、余在言（石家莊功夫）、陳肇鈞（大埔）



前鋒：吳宇曦（重慶銅梁龍）、祖連奴（傑志）、艾華、史提芬彭利拿（冠忠南區）、艾華頓（理文）、李小恆（山東泰山）、安永佳（深圳新鵬城）﹑米高（VfR Mannhiem）



港隊U22友賽和緬甸

為了備戰今年9月的U23亞洲盃外圍賽，U22港隊前往緬甸仰光，與緬甸U22進行友賽，效力大埔的李樂謙表現搶鏡，製造不少攻勢，惟未能射破對方大門。港隊門將龐焯熙後場誤傳，幸好及時擋出對方射門，結果港隊以0：0賽和緬甸，而兩軍將在周六（22日）再次交手。