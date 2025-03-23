港島徑行山｜大潭道出發漫步林蔭小徑　第7段賞大潭海灣赤柱半島

從大潭道出發，繞過石碑山南面山麓到爛泥灣村，初段全是引水道，沒有難度，卻可盡情欣賞大潭港的風光。接着繞着外灣，經過多條村落，包括東丫村、東丫村背、銀坑村和土地灣村。最後沿石級上行到位於石澳道的終點。

長度：7.5公里 時間：2小時



標距柱：H069 - H084

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導賞點

起點與大潭道交匯，要留意進入本段引水道的小徑，沿石碑山山徑漫步，可近觀大潭港和對岸較高的兩個小山麓，分別為高256米的蓮花井山和稍矮的龜山，高約216米。石碑山高164米，為歌連臣山山脈。山上有一座10米高的大石碑，位於主峰以南約300米的山脊上，與紅山半島一座臨海的石碑山遙遙相對。石碑由英軍建成，作為潛艇操練浮沉之用。沿引水道圍繞爛泥灣而行，那裡有一條小溪流往灣內。到達灣內，有一小徑下行通往爛泥灣村。

大潭海灣（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

接着沿泥徑走，從山腰下望多條村落，某些村屋已經荒廢，不復從前的漁港風味。從銀坑村走到土地灣村。土地灣村已改為水上活動中心，可見灣內停泊了不少游艇，十分悠閒。土地灣村內有士多可補給，接着便要走上500多級石階到石澳道的終點。

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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大潭灣受到地形保護，風浪較少。內灣與外灣所承受的海浪沖刷程度不同，加上地形因素，使大潭灣形成不同的海岸生態環境，包括卵石灘、沙灘和紅樹林，這兒亦可以觀察到岩岸生態。

交通資料

起點：乘搭城巴14號（於港鐵西灣河站上車）、城巴314號*（於小西灣藍灣半島上車）或專線小巴16M號（於港鐵柴灣站上車），於大潭水塘北站下車。

*只於泳季之星期日及公眾假期行駛

終點：乘搭新巴9號或紅色公共小巴往港鐵筲箕灣站。



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注意事項

爛泥灣村（標距柱H078）、東丫村（即標距柱H081）、銀坑村（即標距柱H082）的十字路口，都可轉入北面小徑通往石澳道。

【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：港島徑第七段：大潭道＞土地灣】

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