港島徑行山｜走柏架道車路遊大潭水塘水壩 第6段輕鬆易行又靚景
撰文：野外動向 HK Discovery
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本段起點大風坳沒有直接交通可達，遊人可續走第五段，或於鰂魚涌沿柏架山道前行約1小時到起點。沿柏架道的車路走到大潭水塘水壩，續走入林蔭小道繞過水塘往大潭道終點，全段輕鬆易走，風光怡人。
標距柱：H060 - H068
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導賞點
於大風坳涼亭，沿柏架山道漫步前往大潭水道，初段沒有太大起伏。沿途可欣賞四周繁茂的植物，不久便會見到水塘。繞水塘而走，細味四周草木在湖中的倒影，實在是件賞心樂事。中段可以一睹水塘獨特的石橋，但不用橫過。
傍柏架山道的石屎路往大潭崗和大潭篤水塘方向走，不久，會見到大潭主壩並遇上與大潭水塘道的交匯處。在分岔路口，沿泥路小徑穿過林蔭道，享受鳥鳴和山澗流水聲。繞過大潭篤水塘東面和高只有129米的小山崗後，便會見到大潭道終點，完成這段旅程。
大潭水塘有115年歷史，政府在1872年構思，1882年開始興建，並於1888年峻工。隨著港島區人口日增，政府於1904年展開2期擴建工程，第一期工程為大潭副水塘和大潭中水塘；第二期於1912年展開，工程為大潭篤水塘，於1918年峻工。四個水塘總存水量為830萬立方米。
香港「動物山」大集合：（按圖放大）
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大潭灣為港島區海岸生態較佳的地點，那裡可以見到招潮蟹、彈塗魚等海岸生物。
交通資料
起點：由第五段續走；或由鰂魚涌沿柏架山道前行往起點。
終點：於大潭水塘乘搭城巴14號（至港鐵西灣河站）、城巴314號*（至赤柱及小西灣）或專線小巴16M號（至赤柱及港鐵柴灣站）。
*只於泳季之星期日及公眾假期行駛
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：港島徑第六段：柏架山道＞大潭道】
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