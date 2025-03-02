大埔行山｜梧桐寨上萬德苑賞桃花　逆行麥徑8段下鉛礦凹落碗窰

乙已蛇年初八日，小組開年，山線梧桐寨上四方山，林村公路牛欄窩巴士站集合。

（出發時間：2025年2月5日）



早上在太和邨街市早餐，餐後往巴士站搭64K入牛欄窩站下車，待人齊後起步沿梧寨車路入，途經梧桐寨村，沿萬德徑上萬德苑，順看苑門外一棵桃花王。

沿途風光（CATT'S BLOG授權使用）

可能今年早來了，桃花還未開滿，只有少量花朵。看過桃花沿旁邊山路上，到岔口不入瀑布區，右邊路直上到四方亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後逆行麥徑8段下鉛礦凹，轉走衛徑7段下打鐵屻路口，再沿車路經新屋家、荔枝山、碗窰返回大埔，今日走約13KM，6小時完成行程。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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