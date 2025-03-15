大嶼山行山｜探秘梅窩經銀礦灣至萬角咀　漫步苦路集齊14個十字架

乙已蛇年廿三日，小組安排到位於梅窩的萬角咀，梅窩碼頭旁熟食市場集合。

（出發時間：2025年2月19日）



周三天晴，早上天色良好，到東涌吃過早餐，往巴士站搭3M巴士入梅窩，有些朋友仔搭船，10時在梅窩碼頭旁熟食中心起步，沿海邊漫步，經銀礦灣步至萬角咀，萬角咀位於銀礦灣以東，是一個連島海灣，亦是一條小魚村，內有多戶人家居住。

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由於交通不便，政府在該處建了一個碼頭，疫情期間村民封了出碼頭的路，遊人都不能走到沙灘，上次在疫情期間到，經山友要求，村民婆婆亦肯讓山友進入沙灘，今次婆婆婉拒了，唯有走右邊的小路穿過樹林到萬角咀碼頭後方的小沙灘拍拍照。照後原路返回村舍再走村路上回涼亭，由涼亭旁山路上山，走過幾個小山路到達山上涼亭，在涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後下山往神樂院，沿神樂院苦路徑經稔樹灣走出愉景灣碼頭回中環搭車回家，今日走了12公里多，差不多5小時完成。

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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