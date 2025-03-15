大嶼山行山｜探秘梅窩經銀礦灣至萬角咀 漫步苦路集齊14個十字架
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
乙已蛇年廿三日，小組安排到位於梅窩的萬角咀，梅窩碼頭旁熟食市場集合。
（出發時間：2025年2月19日）
周三天晴，早上天色良好，到東涌吃過早餐，往巴士站搭3M巴士入梅窩，有些朋友仔搭船，10時在梅窩碼頭旁熟食中心起步，沿海邊漫步，經銀礦灣步至萬角咀，萬角咀位於銀礦灣以東，是一個連島海灣，亦是一條小魚村，內有多戶人家居住。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+15
由於交通不便，政府在該處建了一個碼頭，疫情期間村民封了出碼頭的路，遊人都不能走到沙灘，上次在疫情期間到，經山友要求，村民婆婆亦肯讓山友進入沙灘，今次婆婆婉拒了，唯有走右邊的小路穿過樹林到萬角咀碼頭後方的小沙灘拍拍照。照後原路返回村舍再走村路上回涼亭，由涼亭旁山路上山，走過幾個小山路到達山上涼亭，在涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+23
休後下山往神樂院，沿神樂院苦路徑經稔樹灣走出愉景灣碼頭回中環搭車回家，今日走了12公里多，差不多5小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
+24
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
大嶼山行山丨漫遊石壁水塘郊遊徑 遊昂坪心經簡林下石門甲出東涌大嶼山行山｜暢遊南大嶼郊遊徑炎夏之選 行落梅窩途經石澗有林蔭大嶼山行山｜南天佛國起步往昂坪奇趣徑 短程易行打卡心經簡林港島徑行山｜黃泥涌峽出發上渣甸山畢拿山頂 4公里長上落幅度大馬鞍山行山｜富安花園起步上梅子林茅坪古道 探完藤王落大水井深圳行山｜環深圳水庫綠道串連3大景點 打卡拱形大橋賞湖光山色深圳行山單車遊｜全海景騎行綠道新開放！4km路程串聯4大觀海公園
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】