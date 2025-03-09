港島徑行山｜黃泥涌峽出發上渣甸山畢拿山頂　4公里長上落幅度大

於黃泥涌峽道出發，經過黃泥涌水道後上行往陽明山莊方向，於馬路旁木牌坊正式開始踏上渣甸山。本段與衛奕信徑第二段重疊，因此難度亦相對提升。經過石礦場後，有分岔路往小馬山，港島徑的方向為通往畢拿山，終點在大風坳。

長度：4公里 時間：2小時



標距柱：H051 - H059

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導賞點

經過黃泥涌水塘公園後，陽明山莊就在不遠處，沿木牌坊旁的小徑走。初段走林蔭之間，緩緩沿泥路上行，到高433米的渣甸山，較之前數段吃力。渣甸山的得名據說是渣甸公司創辨人之一詹姆士麥贊臣，曾於西坡山坳興建別墅。不久，便可見大潭水塘在山坳間閃著銀光，而對岸則是香港和九龍繁榮的商業區。

於渣甸山觀景點眺望香港島及九龍（漁護署「郊野樂行」網站圖片）

香港「動物山」大集合：（按圖放大）

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見到石礦場後，沿石級緩緩步行，要留意分岔路，衛徑續往北面小馬山，而港島徑則通往高436米的畢拿山。畢拿山又稱「大馬山」，山頂上有觀景台，可北望鰂魚涌、西灣河至鯉魚門，南面則可遠望白筆山、孖崗山、大潭灣等美麗的青巒碧水景致。接著沿泥路急降到大風坳的涼亭為終點，下行時要注意梯級，不要心急。

黃泥涌水塘於1900年峻工，其作用為增加港島區的供水量。由於其存水量只有薄扶林水塘四成，且保養費昂貴，政府便於1986年改建水塘為水上活動中心。那裡設有划艇和獨木舟等水上活動，旁邊有小食亭等。

交通資料

起點：乘搭城巴63號*（於港鐵炮台山站上車）、城巴6號（於中環交易廣場上車）、41A號（於北角碼頭上車）、76號（於銅鑼灣摩頓臺上車）或專線小巴5號（於銅纙灣駱克道上車），在黃泥涌水塘公園站下車，步行往起點。*只於星期一至六行駛



終點：續走第六段；或沿柏架山道下走至鰂魚涌市區離開。



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【文章轉載自「野Guide - 野外動向 HK Discovery 」，原文：港島徑第五段：黃泥涌峽＞柏架山道】

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