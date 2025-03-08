馬鞍山行山｜富安花園起步上梅子林茅坪古道 探完藤王落大水井
撰文：CATT’S BLOG
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乙已蛇年十五元宵日，天文台預報有雨，小組輕鬆郊遊行下茅坪古道到五聯達，再走北港古道下大水井，富安花園集合。
（出發時間：2025年2月12日）
周三早上下著雨，到達富安花園，吃過早餐，9時30分準時起步，沿富安花園旁梅子林車路上行，沿大斜路步至村口，左邊小路上行接茅坪古道經廢村上至茅坪五聯達。
順探廢公廁旁的榼藤樹，藤王主幹被人鋸斷，旁邊生出不少新枝葉，看過藤王，隊友亦已到齊，就在空地旁大休。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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休後沿北港古道下山，前行一段到分岔口，下雨天直下北港的古道較濕跣，選走左邊古道下山經伯公廟接配水庫下大水井，沿車路步至菠蘿輋，再走村車路回到西貢墟搭車離開。
▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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