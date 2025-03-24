黃澤林免費直播連結｜今晚邁阿密大師賽爭16強　Now TV更改節目表

香港網球代表黃澤林（Coleman Ｗong）日前在邁阿密大師賽（ATP Masters 1000 Miami）64強，以世界排名182身份爆冷擊敗世界排名第14的美國主場球手舒爾頓（Ben Shelton），再次刷新香港球手出戰ATP 1000級賽事最佳成績。



周一（24日）晚11時，他將在32強面對澳洲球手阿當禾頓（Adam Walton），力爭繼續改寫歷史。Now TV會免費直播今場賽事，香港觀眾可在電視機前或網上一同支持黃澤林。



黃澤林日前力戰擊敗強敵舒爾頓。（Getty Images）

舒爾頓是黃澤林生涯對過最高排名對手，力戰三盤險勝後，黃澤林賽後以廣東話答謝球迷支持，更一度哽咽：「多謝香港一路支持我的球迷，我覺得香港網球係得㗎，我知道未來都有更多（出色的）香港網球運動員，加油！」

至於今仗對手阿當禾頓，黃澤林去年9月曾與他在曼谷挑戰賽交手，該戰黃澤林未失一局發球局下，以兩盤6：4直落取勝。不過阿當禾頓目前世界排名96，近期大部分時間都保持在100名以內，比182名的黃澤林高出不少。

黃澤林今仗對手阿當禾頓。（Getty Images）

黃澤林周日晚在Instagram發文：「我有打不死嘅精神，因為我係香港運動員！多謝大家支持，聽日繼續頂住。」隨黃澤林晉級，Now TV更改節目安排，周一早上宣布會在630台免費直播今場賽事。

邁阿密大師賽32強

黃澤林 對 阿當禾頓（澳洲）



3月24日晚上11時 Now TV 630台現場直播



黃澤林免費直播連結（須先登記為Now TV用戶）：https://nowplayer.now.com/liveplayer/630