黃澤林勇挫世界排名第14球手　邁阿密大師賽再創歷史闖32強

香港網球代表黃澤林（Coleman）在邁阿密大師賽締造歷史，擊敗德國球手晉級，成為史上首位在ATP 1000級別正賽圈贏波的香港球手。這名20歲的網球港將，將與世界排名第14位的美國球手舒爾頓（Ben Shelton）爭晉級，結果以2：1力克對手晉級，再創歷史。



黃澤林在邁阿密大師賽再締歷史。（X截圖）

黃澤林邁阿密大師賽晉級次圈 首位港球手勝出ATP 1000分級正賽

近年屢次為香港網球締造紀錄的黃澤林，今次在邁阿密大師賽首圈打響勝鼓，直落兩盤擊敗排名高100位的德國球手艾米亞（Daniel Altmaier），生涯在ATP 1000級別取得首勝。「就算是香港的小城市，也可誕生高水平的網球員。」黃澤林突破首圈後如此說道，他希望讓美國球迷記得他這名香港球手。

黃澤林次圈與主場球手﹑世界排名第14位的舒爾頓交手，雙方過往未曾碰頭。Coleman首個發球局零失分，以「Love Game」打開紀錄，兩人發球力量強勁，舒爾頓曾經一局內轟出3個Aces球，輕鬆保發。直至第8局，黃澤林一度面對兩個破發機會，幸好憑強勁發球化解危機，兩次發球直接得分，首盤雙方力保發球局，二人戰至「Tie Break」，Coleman連失3分，其後一口氣連贏7分，拿下首盤。

舒爾頓次盤隨即回勇，兩度打破黃澤林的發球局，Coleman以2：6遭追成平手。黃澤林在決勝盤中段把握破發機會，一度領先5：3，只要保發即可晉級，但Coleman關鍵時刻手緊，錯過奠勝的機會，遭舒爾頓打破發球局，雙方打成5：5平手。Coleman先保發，然後再衝擊舒爾頓的發球局，戰至「刁時」，Coleman兩度出現「Match Point」，惜未能把握，打成6：6以「Tie Break」決勝負，雙方分數緊咬，Coleman以細分6：5領先，並把握第3次的「Match Point」，力戰2小時16分鐘勇挫舒爾頓晉級，下圈對與澳洲球手阿當禾頓（Adam Walton）爭入16強。