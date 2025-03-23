黃澤林與緋聞女友隔日齊創歷史　拿度網球學校結緣曾同遊迪士尼

20歲的黃澤林（Coleman Wong）擊敗世界排名14的美國主場球手舒爾頓（Ben Shelton）勇闖ATP 1000級別的邁亞密大師賽第三圈。無巧不成話，就在他創造香港網球歷史新一頁的前一天，他的緋聞女友伊雅娜（Alexandra Eala）也在同一賽事擊敗前法國網球公開賽冠軍奧絲達賓高（Jelena Ostapenko），改寫菲律賓網球史冊。



黃澤林緋聞女友伊雅娜（Alexandra Eala）亦在邁亞密大師賽改寫菲律賓網球史冊。（Getty images）

拿度在家鄉開設的網球學校Rafa Nadal Academy

亞洲網球水平跟世界前列尚有距離，球手如欲力求進步，便要自費到歐美找網球學校進修。西班牙「泥地王」拿度去年底退役，他早在2016年已在家鄉馬略卡開設網球學校Rafa Nadal Academy，並由曾長年出任他教練的叔父Toni擔任總監。

校內設有23個硬地網球場和20個紅土場，也有泳池和其他運動設施，並有一間供10至18歲學童就讀的國際學校，助全球有志向網球路進發的年輕球手追夢。來自菲律賓的伊雅娜（Alexandra Eala）早在13歲那年已前赴拿度網球學校受訓，並漸漸在青年組賽事冒出頭來，2020年只得14歲已初奪青年組澳網女雙冠軍，一年後再奪法網女雙，2022年更成為美網青年組女單冠軍，榮登菲律賓史上第一人。2022年杭州亞運，伊雅娜為菲律賓連奪女單和混雙兩面銅牌。

拿度親自向學生伊雅娜（Alexandra Eala）分享經驗。（IG）

黃澤林17歲起赴西班牙受訓

香港小將黃澤林自17歲起到拿度網球學校受訓，拿度未退休前已不時親自與Coleman訓練，黃澤林稱，「這真是瘋狂，我跟他一起訓練過幾次，與他關係很好。當我在網球學校時，他時常會給我一些貼士。」

每次他在生涯取得重大成就，拿度都會親自發文祝賀，今次在邁亞密大師賽擊敗強手勇闖第三圈也不例外，Coleman回應說：「我是個相當感性的男生，我很開心他知道我做得不錯，多謝。多謝Rafa（拿度的名字）。」

黃澤林與緋聞女友伊雅娜相隔一日在邁亞密大師賽齊創歷史。（IG）

緋聞女友伊雅娜一日前挫前法網冠軍創歷史

黃澤林與伊雅娜同是拿度網球學校「出品」，二人在西班牙結緣。青年組升上成年組有巨大落差，兩人一起努力成長，並齊在今年的邁亞密大師賽取得突破。周五先是伊雅娜登場，次圈面對賽事25號種子、前法網冠軍奧絲達賓高。

伊雅娜目前世界排名134，今次僅以外卡參賽，卻成功以7：6、7：5擊敗對方，成為自1975年WTA首度公布排名以來，菲律賓史上第一位擊敗世界前30位球手的女將。拿度在X發文祝賀：「恭喜Alex！這是對你和菲律賓的重大勝利。」

曾在港同遊迪士尼

不知是否受到伊雅娜的好表現啟發，時隔一日輪到世界排名182的黃澤林發威，擊敗13號種子舒爾頓，成為ATP自1973年公布排名以來，首位能夠擊敗世界排名前20位球手的香港球員。

事實上，Coleman在今次賽事首圈擊敗德國球手Daniel Altmaier時已創下歷史一刻——榮登香港歷來首位在ATP 1000級別賽事獲勝球手。拿度同樣送上祝賀，他以「拿度網球學校團隊」名義發文稱：「這些勝利背後需要付出很多努力，Coleman我們以你為榮。今場是為你本人和香港的歷史性勝利。」

黃澤林賽後大派心心。（Getty Images）

19歲的伊雅娜與20歲的黃澤林志趣相投，並同為網球事業努力，從內到外都非常合襯。伊雅娜曾到香港遊玩，與Coleman同遊迪士尼，今次雙雙結伴出戰邁亞密大師賽齊獲生涯突破。

不過伊雅娜近日被問及與Coleman的關係時，澄清二人只是好友，不是情侶。