中國對澳洲足球免費直播連結　國足力爭次名關鍵戰｜世界盃外圍賽

中國主場對澳洲的世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽），周二（25日）晚上7時舉行，港台電視31台將會免費直播這場關鍵賽事。



香港電台31台3月25日世盃外直播賽程：

直播比賽：中國 vs 澳洲

開波時間：晚上7時

香港電台直播連結：https://www.rthk.hk/tv

中國國家隊賽前訓練。（新華社）

國足力爭次名出線

18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事由6支球隊力爭最後2.5個席位。國足身處的C組，日本上輪擊敗巴林後，提早3輪篤定獲得小組首名，成為2026世界盃決賽周首支經外圍賽晉級球隊。C組餘下5隊力爭小組次名另一直接出線席位。

國足上輪0：1不敵沙特阿拉伯，澳洲目前有10分，沙特有9分，分數上佔優勢；國足與印尼和巴林同得6分，因得失球差排榜尾，如欲力爭小組第二名，餘下3場都必須盡力搶分，並在今晚7時先在主場對澳洲。

國足上次主場勝澳洲已41年前

可是面對身材和體能佔優的澳洲，要搶分殊不容易。國足去年10月在首循環賽事作客澳洲以1：3落敗，連續4次交手不勝，上一次擊敗澳洲已經要數到2013年的東亞盃；而國足史上唯一一次在主場戰勝「袋鼠軍團」已是41年前，1984年11月友誼賽以3：2擊退澳洲。

主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯名：伊萬科維奇）在今仗賽前確認，主力蒋光太、高准翼、王上源都因傷缺陣，上場直紅被逐的林良銘也無法出戰。加上國家隊神射手武磊繼續缺陣，讓國足這場硬仗更難應付。

若今仗落敗，排第2的澳洲將會進一步擴大領先中國優勢至7分，國足將無緣直接晉級，餘下兩輪須跟今輪前同分的印尼及巴林直接對碰，爭奪小組第3、4名出線第四輪賽事席位。