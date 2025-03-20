國足深夜對沙特　伊雲高域：剛接手時走過一些彎路｜世界盃外圍賽

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強賽）C組，中國國家隊將在香港時間3月20日（周四）深夜作客對沙特阿拉伯。



主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯名：伊萬科維奇）賽前表示汲取首回合教訓，為今戰已特意訓練死球防守；談到接手國足一年，他指剛上任時「走過很多彎路」，但現在球隊已變得年輕化及熟習戰術。



伊雲高域表示上任初期曾「走了一些彎路」。（新華社）

國足世界盃外圍賽形勢——C組4隊混戰

18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。

中國目前雖排C組榜尾，不過跟第2名的澳洲也只有1分之差，並跟印尼、沙特、巴林3隊同得6分，分組賽還餘下4輪比賽，仍有出線希望。

賽前苦練防守死球免重蹈覆轍

首循環國足主場迎戰沙特阿拉伯，在領先一球及多踢一人優勢下被反勝2：1，兩次失守都來自對方的死球攻勢，大好機會下在主場斷送勝仗，賽後伊雲高域因此備受外界批評。

今場賽前，他表示國足隊內每個人都不會忘記那兩個失球：「那讓我們十分遺憾，我們為此加強訓練，包括在最近的集訓，今天（稍後）適應場地時，我們也會進行死球防守的訓練，不會有任何鬆懈。」

首輪兩次因死球失守，伊雲高域表示有為此加強特訓。（新華社）

上任國足主帥一年 「初期走了一些彎路」

伊雲高域在2024年3月上任成為國足主帥，晉級18強賽即慘吞三連敗，曾一度被告知帥位岌岌可危，連中國官媒《人民日報》亦批評他「一將無能，累死三軍」。

被問到這一年球隊最大變化，他以去年10月被沙特阿拉伯辭退的教頭文仙尼（Roberto Mancini）作例子：「我去年剛來時，遇到的事跟文仙尼相似。我當時對中國足球的現狀及具體情況不了解，初期在用人和戰術安排上走了一些彎路。」

伊雲高域表示剛上任時不熟悉中國足球狀況。（新華社）

他續稱如今過了一年，球隊已在多場比賽中成長：「隊中來了很多新人，包括今次有兩位18歲的年輕球員。我們變得年輕化了，也更熟悉戰術。」

國足作客對沙特阿拉伯賽事，會在香港時間周四（20日）深夜2時15分開始，國內今次依然沒有央視作免費直播。