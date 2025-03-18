國足備戰作客沙特　伊雲高域稱會盡力發揮新兵價值｜世界盃外圍賽

世界盃亞洲區外圍賽第三輪（18強）C組，中國國家隊將在香港時間3月20日（周四）深夜作客對沙特阿拉伯。

國足結束在杜拜的集訓，周一前往沙特備戰，主帥伊雲高域（Branko Ivanković，內地譯名：伊萬科維奇）表示會全力爭勝，且會以最大程度使用歸化新兵沙真奴（Serginho，內地譯名：塞爾吉尼奧）。



國足主帥伊雲高域表示不論什麼比賽，爭勝都是首要目標。（新華社）

C組4隊同分 場場都是生死戰

18強賽分為3個分組，每組6隊雙循環作賽，頭兩名直接晉級世界盃決賽周，第3、4名則轉戰第四圈賽事，6支球隊力爭最後2.5個席位。

中國目前雖排C組榜尾，不過跟第2名的澳洲也只有1分之差，分組賽還餘下4輪比賽，仍有出線希望。

歸化新兵沙真奴成焦點

原為巴西籍的北京國安中場沙真奴，近日放棄國籍並取得中國國籍，已正式入選中國國家隊。30歲的沙真奴在巴甲山度士出道，曾助日本球隊鹿島鹿角贏得亞冠盃冠軍，之後他到中國聯賽落班，為長春亞泰效力5年，到今年加盟北京國安。

他今次入籍備受內地球迷及媒體關注，被認為會成為國足中前場主力，也曾被稱為現時國足最需要的球員。伊雲高域周一接受央視體育訪問時，表示很高興這位球員加入：「希望他能盡快融入我們，我會最大程度發揮他的價值。」

為了準備對沙特，國足在阿聯酋的杜拜集訓了約兩星期，適應當地氣候，並踢了一場熱身賽，以3：1擊敗科威特。伊雲高域說：「訓練跟比賽還是有很大區別的，從我們的角度來說，能參加這種比賽，起到的效果遠遠強于訓練，隊員在比賽中能夠把我們平時訓練的一些技戰術的要點體現出來，這是我們更希望看到的。」在當地時間周一下午，他們啟程前往沙特，準備周四的比賽。

沙真奴（塞爾吉尼奧）曾效日本球會鹿島鹿角。（Getty Images）

內地媒體北青體育表示，國足今次比賽名單偏向進攻，6名首次參與集訓的球員中，3名偏防守球員最終落選，並留用3名「有明顯進攻屬性」球員，當中包括沙真奴。報道認為國足今次帶上3名進攻球員備用，預期此戰作客沙特「不會縮手縮腳」，而是要進一步提升攻擊力。

國足作客對沙特一役，將在香港時間3月20日深夜2時15分開始；之後會在3月25日晚上7時，於主場迎戰澳洲。

沙真奴（塞爾吉尼奧）成為今場國足對沙特焦點之一。（新華社）