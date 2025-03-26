世界盃外圍賽國足門將王大雷牛油手成落敗罪人　解釋難阻球迷怒罵

中國（國足）在2026世界盃亞洲區外圍賽第三圈（又稱：18強賽）比賽中，主場0：2不敵澳洲，門將兼隊長王大雷因在29分鐘犯錯，「牛油手」令皮球在手邊溜入網中失第二球，加上全場未有撲救，成球隊落敗罪人。



36歲的王大雷賽後向球迷道歉並解釋是因為視線受阻，但仍被球迷在網上鬧爆，與上仗對沙特阿拉伯時對他的極高評價相反。



王大雷在上半場「牛油手」失誤，令國足落後至0：2。（新華社）

「牛油手」打擊國足士氣

澳洲在16分鐘由中場積遜艾雲（Jackson Irvine）在禁區內燙射先開紀錄，29分鐘，澳洲右路傳中，國足守衛踢走不遠，維路比尼（Nishan Velupillay）踏前抽射，王大雷雖然企對位，但卻判斷失誤「牛油手」，皮球省中他後在其手邊慢溜入網，澳洲領先至2：0，之後雙方再無紀錄，國足主場不敵澳洲，無緣直入決賽周。

此次失誤令國足士氣大受打擊，下半場形勢佔優也未能入球。王大雷賽後在場邊向球迷致歉，賽後受訪也承認那記失球對球隊士氣造成打擊：「如果下半場開始時還是0：1的話，可能還是有機會的，所以這個失誤有點致命，但後面還有兩場。」

賽後王大雷解釋被隊友擋了視線。（新華社）

他解釋當時狀況：「說實話我也沒看到球，因為前面的視線被擋了，那球一彈我就下意識地反應了一下。」不過王大雷也表示「失誤就是失誤，沒有什麼好說的」。

今場澳洲共有7次攻門，其中2次命中龍門皆轉化成入球，王大雷未能貢獻任何撲救，與上場國足以10人面對沙特阿拉伯時，他錄得7次撲救助球隊僅以0：1落敗的精彩表現形成強烈對比。

王大雷賽後在場邊向球迷道歉。（新華社）

由英雄變罪人 球迷鬧爆王大雷

內地足球應用程式懂球帝上，球迷上仗給予王大雷全場最高的9.4分，今場他則為全場最低的3.7分；球迷普遍一片罵聲：「牛油手不是一次兩次了吧」、「靠粉絲呼聲大就能上場」、「只會吼隊友」、「別罵了，這球就算巔峰美斯、馬勒當拿、比利來了也撲不出去」。

目前國足續排C組榜尾，下場如不敵印尼便無緣2026世界盃決賽周，而且餘下兩輪全勝也未必確保晉級。