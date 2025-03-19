七欖｜港隊鬥中國日本爭衛冕銀劍賽　華將冀啟德主場再挫勁敵

香港男子七人欖球隊即將在下星期的香港國際七人欖球賽中亮相，與中國、日本力爭衛冕「Melrose銀劍賽」，港隊今日（19日）在香港體育學院進行公開操練。港隊華將房傑鋒希望在啟德主場館以全勝姿態衛冕，「信心一直都在，我從沒懷疑過隊友和自己。」



港隊男子七欖隊今日進行公開操練。（趙子晉攝）

港女七欖備戰下周Melrose銀劍賽 港隊將帥期待感受啟德5萬人威力

繼女子隊後，男子七欖隊今日進行約2小時的公開操練，隊長蔡紀駿、房傑鋒等港將亦有參與訓練，備戰下星期的香港國際七人欖球賽。

港隊翼鋒房傑鋒上年協助港隊贏得「Melrose銀牌賽」，更在香港大球場貢獻達陣，完成生涯的里程碑之一。香港七欖從大球場移師啟德體育園，「房傑」認為分別不大，「我認為場地的影響不會很大，可能啟德容納更多香港球迷支持我們，心理層面更有優勢。」

房傑鋒對球隊充滿信心，希望在銀劍賽再擊敗中國及日本。（趙子晉攝）

香港隊早前在南非開普敦舉行的世界七欖挑戰者系列賽無緣8強，曾經不敵勁敵日本隊，港隊即將在銀劍賽再鬥日本與中國，房傑鋒希望在主場球迷面前擊敗強敵，「我們信心一直都在，從沒懷疑過隊友和自己，只要跟隨部署，在細節位再做好一點。日本隊是我們的勁敵，我們一直爭逐亞洲第一的位置，今次在啟德出戰，我們會更加團結，希望在香港球迷面前擊敗日本隊，不想再在重要的比賽時落敗。」

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港隊另一華將李卡度早前在南非出賽時，不慎觸傷膝傷的舊患，未有參與今課操練，他表示將在周五歸隊跟操，希望在啟德捧盃而回，「我們在南非準備充足，惜把握力差一點，未能取得理想成績。香港七欖又是新一場賽事，我們期待在啟德新場館以全勝姿態衛冕。」李卡度期待在爆滿的啟德主場館作賽，感受與大球場不一樣的氣氛。

李卡度未有參與今節操練。（趙子晉攝）

香港隊即將迎來姚錦成退役後的首屆七欖，李卡度笑言：「成哥有走過咩？」姚錦成今日仍然以賽事大使身份現身體院，「成哥」不時與隊友們傾談，同時向他們面授機宜。李卡度如今變成「老大哥」，他坦言依然在適應新身份，「以前操練我也不會100%努力，而成哥就時常督促我，如今由我做他的位置，既要顧及自己又要幫其他人，是有點難度，至今都有點不適應，成哥在這方面做得很出色。」

姚錦成以賽事大使身份現身。（趙子晉攝）

在操練當中，香港隊不乏新臉孔，當中包括貌似韓國球星孫興慜的歐俊彥等，李卡度指全運會、亞運等大賽在即，港隊進入換班的循環，更多年輕球員一同操練，將加快他們接班的時間，而房傑鋒認為新隊員甚有實力，他都需要加把力奠定隊中的位置。

港隊的大軍名單將在周日（23日）公布，港隊教練Peter Jericevich指在星期五的操練後，才會揀選13人的陣容，而這名港隊教頭認為衛冕不會增添球隊的壓力，而是先專注28日對中國的首場賽事。

歐俊彥貌似韓國球星孫興慜。（趙子晉攝）