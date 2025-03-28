七人欖球賽2025｜Rugby7飲食價位一覽　艾粒讚啟德冷氣夠兼方便

香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）今日（28日）在啟德體育園主場館開鑼，場館內不乏餐飲店鋪，但並沒有出現去年美斯訪港時、香港大球場KFC「580蚊餐」的天價，價位與早前啟德測試賽時相若。

七欖由香港大球場移師啟德體育園，男子組合艾粒的DJ Donald及少爺占讚場地關上天幕後，室內夠凍，且在附近泊車後到達場館，比外國來得方便。



球迷排隊購買食物與飲品。（夏家朗攝）

今年香港七欖首度移師啟德主場館，但並沒有出現去年美斯訪港時、香港大球場KFC「580蚊餐」的天價，啟德主場館場內餐飲價格、種類與早前測試賽相若。

除了有快餐類的漢堡、熱狗、薄餅等，亦有兩款飯類選擇，同時照顧素食者，價位均在100元以內。無酒精飲品普遍不超過40元；沙冰售78元；酒精飲品方面，場館提供不同牌子的罐裝啤酒（40至60元不等）及生啤（500毫升售80元／2升售290元），在場亦有不少的啤酒推銷員流動售賣。

香港國際七人欖球賽飲食價格一覽：（按圖放大）

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香港七欖首日在早上10時半正式開賽，此前有兒童及青少年欖球員先行「踩場」，記者現場觀察，直至早上10時半，主場館僅3間食店營業，但在11時前均提供早餐，有牛角色、菠蘿油等，均不以套餐形式發售。

啟德主場館場內食店有早餐提供。（趙子晉攝）

首度入場觀賞香港七欖的墨爾本球迷Paul與Leon，認為在七欖這種嘉年華式的賽事，餐飲格價較市面高也是相當合理，「外國球迷們入場是為了娛樂，就算食物與飲品售價較高，也是十分合理，就像我們，若然想吃Pizza就會買，不會太顧慮價格。」曾經在美國觀看超級碗（Super Bowl）的Paul表示，當年在場內購買500毫升的爆谷，售價為50美元（約388港元），對比之下更顯得啟德場館的物價合理。

墨爾本球迷Paul（左）與Leon認為球迷入場為娛樂，不會太在意價錢。（趙子晉攝）

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七人欖球賽｜居港英人Simon：香港擁有世界上最好的場館

在香港居住多年的英國球迷Simon，已是香港七欖的常客，他表示自己已來過30次，今年賽事由大球場移師啟德，他認為啟德場館感覺更佳，「（香港）大球場是十分出色的場館，這裏（啟德）有天幕、有冷氣，場地更大。」

作為多年欖球迷的Simon，過往曾赴不同地方欣賞七欖，但沒有一個比得上香港，「我曾在珀斯、拉斯維加斯、洛杉磯、巴黎等地看七欖，但香港擁有世界上最好的場館及最好的氣氛。」正是因為香港七欖的獨特氣氛，他才會每年參與。

Simon今日與坐輪椅的父親入場，他認為啟德主場館在兩個鐵路站中間，加上他稱的士未能抵達場館，位置有點不便，此外都沒有太多缺點。

居港英人Simon（右）是香港七欖的常客，因為香港的氣氛而每年到訪。（趙子晉攝）

DJ Donald及少爺占組成的艾粒連續兩年入場欣賞七欖，今年場館關上天幕，賽事由「戶外」變室內，他認為大球場與啟德各有不同氣氛，「上年（大球場）是露天，球員及球迷都感受到天氣的變化，今年啟德是室內又是另一種感覺，場內冷氣頗凍，而音響十分強勁，相信未來兩日氣氛一定更好。」

今次啟德主場館舉辦七欖，但場地的停車場未有開放，首次造訪主場館的少爺占笑言可為下月的Coldplay演唱會汲取經驗，而他最想看到天幕開關，可惜未能看到。

「我在附近商場泊車再步行過來，20分鐘左右到達場館，比起外地的場館方便，過往曾試過泊車後步行1小時才抵達，今次可以為下月的Coldplay（演唱會）做準備。」他原本想在星期日進場，睇波順道欣賞飛機在啟德低空飛過，再度感受舊啟德的年代，但可惜未能取得門票。

香港七欖今日在天陰作賽，少爺占終於明白為何場館採用這顏色，「本身嬲了一陣場館的『幻彩紫』，初初覺得不太靚，而陰天看起來都可以好顯眼，所以接受了。」

男子組合艾粒亦是座上客之一。（趙子晉攝）

同樣是香港七欖常客的Hugo、Jerry及李小姐，指場館天幕關上後有冷氣，比以往大球場更加舒適，不用受到風吹雨打，Hugo更指進入啟德後，彷似去到外國的大球場。啟德場館餐飲方面亦有不少選擇，價格與大球場相約，「沒有因為是新場館而起價，整體感覺不錯。」