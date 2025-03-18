港女七欖備戰下周Melrose銀劍賽　港隊將帥期待感受啟德5萬人威力

港隊女子七人欖球隊今日（18日）在體院進行公開操練，備戰下周末的香港國際七人欖球賽，與哈薩克及泰國爭奪「Melrose銀劍賽」。即將在啟德主場館亮相，港隊教練魏翊軍（Andy Vilk）直言十分期待，上年曾經在香港大球場達陣的莊嘉欣，希望在啟德再度達陣，感受5萬人的威力。



香港女子七人欖球隊今日進行公開操練。（趙子晉攝）

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香港女子七人欖球隊早前完成七欖挑戰者系列賽，在南非開普敦獲得第10位，港隊今日在體院進行約90分鐘的操練。

港隊隊長陳穎與莊嘉欣早段未有跟隨大隊，只在旁邊做簡單的傳球訓練，後段才參與對抗賽。莊嘉欣在南非戰至尾二一場時，末段與對手相撞而暈倒離場，意外後出現5﹑6分鐘不清醒的狀況，幸好其後沒有腦震盪的徵狀，並在今日復操，明日就可參與整課練習，莊嘉欣認為不影響備戰。

早前在南非撞傷頭部的莊嘉欣，大部分時間在場邊作傳球操練。（趙子晉攝）

從香港大球場移師啟德主場館，有望在5萬人面前出賽，莊嘉欣不感壓力，希望在啟德再取達陣，「5萬人是一個推動力，而非壓力，希望在啟德的3場比賽中可以全勝而回，為香港球迷留下美好回憶。去年曾經在大球場達陣，如今希望在啟德再有進賬，（達陣）愈多愈好。」

莊嘉欣坦言，以往甚少在偌大的場館出戰，她期望熾熱氣氛可以轉移至啟德，「以往七欖的氣氛非常好，無論進攻或防守都感受到現場球迷的支持，上年曾經在接近南看台一邊達陣，這種歡呼聲令人深刻，希望啟德的南看台也可承接這氣氛，令全場更熾熱，讓球迷感受嘉年華氣氛。」

莊嘉欣早前與隊友曾經到過啟德主場館，加上她曾入場觀看大專七欖的測試賽，使她更期待落場及球迷們的歡呼聲。

莊嘉欣。（趙子晉攝）

港隊女欖上年在「Melrose銀劍賽」屈居亞軍，教練魏翊軍期望與泰國及哈薩克兩支亞洲勁旅碰頭，他認為在啟德登場，對香港隊是一大幫助，「的確，面對5萬球迷時，難免有壓力，只要我們將這種壓力轉化為動力，說服自己這是令人興奮的，理解和擁抱它，而上年香港七欖，港隊也示範過，在壓力下也有好表現。」

魏翊軍指隊中有不少新臉孔，麾下在訓練時亦交出好表現，而香港女子隊將在周日（23日）公布大軍名單。

（趙子晉攝）