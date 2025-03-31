英超｜阿仙奴任命新體育總監　簽前鋒成頭號任務　傳屬意瑞典神鋒

阿仙奴在今季的冬季轉會窗未有收購球員，球隊損兵折將下連續失分，英超爭冠機會極為渺茫。

兵工廠周日（30日）任命比達（Andrea Berta）為體育總監，外界預計他會在夏季為球隊收購前鋒增強攻力，今季在士砵亭大放異彩的基奧基尼斯（Viktor Gyokeres）便有傳是他主要目標。



曾為馬德里體育會效力超過10年的比達（左）成為阿仙奴新任體育總監。（Getty Images）

阿仙奴陣中鋒將早前連續受傷，包括夏維斯、布卡約沙卡、加比爾馬天尼利及加比爾捷西斯，讓主帥阿迪達多次要中場米基爾馬連奴客串中鋒。

冬季未有收購前鋒，成為阿仙奴近期備受批評的一點，因此今次比達上任，買前鋒便被認為是他首項重要任務。一直有傳阿迪達心儀紐卡素中鋒伊沙克（Alexander Isak），不過The Athletics報道，比達非常渴望簽下26歲的基奧基尼斯。

阿迪達心儀紐卡素的中鋒伊沙克早已不是秘密。（路透社）

基奧基尼斯今季在各項賽事為士砵亭上陣42場，攻入42球及交出11次助攻，表現持續獲各大球會關注；而阿仙奴一度盛傳的目標伊沙克，傳聞紐卡素希望以1.8億歐元（1.5億英鎊）求售，要價高昂，或令兵工廠更傾向簽入基奧基尼斯。

報道續指比達還在關注RB萊比錫的21歲前鋒積斯高（Benjamin Sesko），未來或會考慮羅致這位來自斯洛文尼亞的「新夏蘭特」。

基奧基尼斯今季在士砵亭狀態持續火熱。（路透社）

曾為馬體會簽下不少出色球員

53歲的比達曾在帕爾馬、熱拿亞擔任體育總監，2013年成為馬德里體育會的技術總監後，2017年轉任體育總監，一直效力至最近才轉投阿仙奴。

比達在馬體會這12年間，為球隊簽下過不少出色球員，包括以1600萬歐元簽下門將奧比歷（Jan Oblak），他近年獲公認為是世上最出色門將之一；還有以3000萬歐元羅致基沙文（Antoine Griezmann）、2500萬歐元買入後來的金球獎得主洛迪（Rodri）等，是馬體會近10多年保持出色成績的功臣之一。

比達曾為馬體會簽入奧比歷。（路透社）

不過他也有失手時候，最失敗之作莫過於祖奧菲歷斯（Joao Felix），馬體會在2019年以1.26億歐元羅致該葡萄牙金童，至今仍是足壇史上第5高價轉會；但菲歷斯加盟後表現不如人意，又多次傳出與主帥施蒙尼不和，去年夏天僅以5700萬歐元價格放走。

回購迪亞高哥斯達（Diego Costa）效果同樣不甚理想，該西班牙前鋒在2017年以6000萬歐元從車路士回歸馬德里，但4個球季間，他各項賽事僅攻入19球，到2021年約滿離隊。