阿迪達是否爭冠教頭？理性分析阿仙奴主帥執教功過｜英超熱話

阿仙奴在英超落後多踢1輪的利物浦15分，只剩10輪機會下，今季爭標機會渺茫，已開始有球迷對主帥阿迪達不滿，在網上高呼「阿迪達下台」（Arteta Out）。

雖然很大機會「三連亞」引來其他球迷嘲笑，不過阿迪達在2019年冬天成為阿仙奴教頭後，戰績進步其實有目共睹。只是多年來缺乏重要錦標也是事實，所以這也引申出部分球迷對他的質疑：阿迪達是否一位爭冠教頭？



阿迪達是爭冠教頭

進步有目共睹 只是需要更多時間

2019年聖誕前不到一周，阿迪達上任成為阿仙奴教頭，雖然前一季排英超第5，但他接手時球隊只排英超第10。阿迪達帶領下，兵工廠最終僅以第8完季，只因季尾奪足總盃冠軍，仍獲下季歐霸盃資格。

2020/21球季再排第8，今次他們沒有國內盃賽幫助，連續25年獲歐洲賽席位的紀錄告終；2021/22球季開季更連輸3場跌到榜尾，創球隊67年來最差開季成績。

阿迪達近兩季都率阿仙奴闖入歐聯8強。（路透社）

不過阿仙奴在阿迪達調教下漸入佳境，該季以英超第5名完季重獲歐洲賽資格。他以沙卡、奧迪加特等一眾年輕球員作為骨幹下，2022/23球季成績大幅躍升，大部分時間佔據榜首，惟最終以英超亞軍完季。

2023年夏天，阿仙奴以1億英鎊收購迪格蘭賴斯加強中場，2023/24再次成為聖誕冠軍，惜該季同樣後勁不繼被曼城反超前，一再與英超冠軍失之交臂。

阿迪達執教阿仙奴成績

從接手時排聯賽第10，到現在可能英超「三連亞」，其實阿迪達上任後阿仙奴的成績進步有目共睹，除今季外，每季獲得積分都有增加。或許他只是需要更多時間，畢竟阿迪達才42歲，除擔任曼城助教外，阿仙奴只是他第一間正式執教的球會。

傷兵滿營影響戰績

阿仙奴今季大鬧前鋒荒。（Getty Images）

阿仙奴今季持續受傷兵問題困擾，隊長奧迪加特季初因腳踝受傷缺陣7輪後，主將布卡約沙卡在去年12月尾受傷至今，之後加比爾馬天尼利、加比爾捷西斯及夏維斯三名前鋒相繼受傷，阿迪達無人可用下，只能以其他位置球員串演中鋒。

近3輪英超，阿迪達都以中場米基爾馬連奴（Mikel Merino）客串中鋒，這三場阿仙奴只入1球，戰績是2和1負，唯一入球也是由防中迪格蘭賴斯射入，球隊得分能力確受影響。

阿迪達是時候退位讓賢

調兵遣將不佳 過度依賴沙卡

臨場調動不佳及經常「用死」同一陣容，是阿迪達常被批評之處。（路透社）

雖然執教後戰績有明顯進步，不過阿仙奴球迷對阿迪達有不滿也由來已久。他前兩季已常被批評只用「勝利11人」，連續三季「臨尾香」，與球員出現疲態不無關係。

近兩季英超上陣超過1000分鐘的球員人數

2023/24 阿仙奴14人 曼城16人

2022/23 阿仙奴12人 曼城16人



從上表可見，聯賽爭冠經驗豐富的曼城，會讓更多不同球員來分擔上場時間，阿仙奴在2022/23球季更將時間集中在12人身上。今季此問題其實已有改善，但某程度是與傷兵太多有關，阿迪達臨場調動及用人不佳仍是球迷時常討論問題。

阿仙奴已連續兩年後半季「自爆」。（Getty Images）

阿仙奴早前在國內盃賽的表現，便是「沒有沙卡便不會進攻」的寫照。早前在足總盃面對今季表現一落千丈的曼聯，多踢一人仍無法在法定時間內取勝，最終阿仙奴互射十二碼落敗出局；聯賽盃對紐卡素的兩回合，阿仙奴更是一球不入，合計0：4被淘汰。

聯賽方面，今季沙卡出戰的16場英超，阿仙奴一共攻入34球，場均入超過2球，預期入球為1.83；當沙卡缺陣時，阿仙奴12場入18球，場均入球下滑至1.5球，預期入球跌到1.2。

失去沙卡後，阿仙奴進攻明顯變差。（Getty Images）

此外，阿仙奴近年常憑死球戰術破門，上季攻入20球是英超之最。可自12月初以2：0曼聯後，他們在聯賽再沒憑角球取得入球，這把「殺手鐧」失靈的時間，大致與沙卡缺陣時間重合。

今季阿仙奴10次角球入球中，5次助攻來自沙卡，而且英超官網統計他缺陣後，阿仙奴在聯賽中憑死球取得「士哥」的數字下跌一半，從每90分鐘0.56球跌至0.28球（3月9日深夜對曼聯前）。

失去沙卡，阿仙奴已一段時間未憑角球破門。（Getty Images）

有趣的是，沙卡今季在聯賽已因傷缺陣12場，但他的助攻（10）、直接參與入球（15）、創造射門機會（89）及預期助攻（5.6）等進攻數據，依然是隊內最多。

要知道阿仙奴近5季轉會淨支出5.56億歐元，在英超是第4多，目前球隊身價也排英超第2，僅次曼城之後，阿迪達並非缺乏增兵資金來增強球隊。

為何冬季轉會窗無買人？

「增兵」也是阿仙奴今季自冬天結束後步步維艱的主因之一，加比爾捷西斯在1月因前十字韌帶宣告收咧，加上沙卡在12月受傷需做手術，其實已為阿仙奴鋒線的缺人問題響起警號。

冬季曾傳出阿仙奴有意羅致泰爾（Mathys Tel），但他最後卻以先借後買方式加盟兵工廠的北倫敦死敵熱刺。（路透社）

阿迪達表示冬季轉會窗開啟時已決意增兵，求購阿士東維拉的屈堅斯被拒絕後，又與拜仁慕尼黑的泰爾（Mathys Tel）、祖雲達斯的華荷域（Dusan Vlahovic）及畢爾包的尼高拉斯威廉斯（Nico Williams），明明是爭冠關鍵時期，阿仙奴竟然整個冬季轉會窗沒有任何收購。

事後阿迪達對此表示失望，但為何明明想買人卻無做到？他表示球會「只想羅致特定型別球員，所以對此要十分嚴格」。

當中到底發生什麼外人難以得知，但阿仙奴並非無錢，也不是無意買人。球會有「謎之操作」令人無奈，但阿迪達作為領隊，是否可以多作一點嘗試，催促球會行動？阿仙奴名宿加拿斯日前便在接受《FourFourTwo》時批評：「羅致前鋒似乎是阿迪達的盲點，他們應在2024年夏天便簽入前鋒，一名頂尖主帥不應連續兩季都犯同一錯誤，這完全不可接受。」