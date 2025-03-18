英超｜利物浦連失兩盃狀態差阿仙奴仍有機後上？Opta這樣預測

利物浦本來今季表現大勇三線爭冠，歐聯首名晉級16強不幸硬撼巴黎聖日耳門慘被淘汰，周日聯賽盃決賽又不敵紐卡素，一周內連失兩盃。狀態低沉的紅軍，快將到手的英超冠軍會否也迎來危機？



運動數據分析網站Opta用超級電腦模擬今季英超結果，顯示利物浦奪冠機率仍然高唱入雲，阿仙奴只有些微機會後上反超前，並估計近期回勇的曼聯無法重返「上半版」。



利物浦近期在兩大盃賽連吞敗仗。（路透社）

阿仙奴未放棄爭冠 超級電腦預測後上機會極微

英超踢完29輪，目前利物浦以70分高踞榜首，領先第2的阿仙奴12分，尚餘9輪情況下，爭冠形勢一片大好。可是紅軍一周內連續在兩項盃賽出局，主力球員在頻密賽程下疲態畢露，狀態滑落，傷兵名單也愈來愈長，不免讓人擔心他們在英超的表現會否受到影響。

阿仙奴早前連續3輪失分，英超聯賽遠遠落後利物浦，不過周中順利晉身歐聯8強，周日英超倫敦打吡亦以1：0擊敗車路士，主帥阿迪達（Mikel Arteta）再次表示未放棄今季聯賽爭冠。

然而Opta以超級電腦模擬的結果顯示，利物浦今季奪冠機率高達98.98%，阿仙奴雖是唯一可能改變此結果的球隊，也只有1.02%機會後上封王。

Opta超級電腦模擬結果顯示，阿仙奴後上奪冠機率僅有1.02%。（路透社）

車路士被估跌出前四

目前英超第3至第6位球隊依次序是諾定咸森林、車路士、曼城及紐卡素。Opta預測森林最終仍會排第3，被看好曼城可後上成功殺入前4，紐卡素也會微升一級上第5，目前排第4的車路士，則被預計會跌到第6位。

Opta認為紐卡素及車路士分別有30.44%及27.37%獲歐聯資格，藍軍餘下賽程仍需面對利物浦、森林、紐卡素，或是不被超級電腦看好主因之一。

Opta認為車路士季尾會跌至第6。（路透社）

曼聯近況回勇仍不被看好

今季戰績不濟的曼聯，目前排積分榜第13位，雖然最近各項賽事4場不敗狀態回勇，超級電腦模擬結果認為他們完季仍會排第13，無法重回上半版，而且只有0.02%機會可獲歐霸資格，拿到歐聯入場券的機率更只有0.01%。

榜尾的修咸頓被認為100%篤定跌落英冠，排第18和第19的葉士域治和李斯特城，都有超過99%機率降班。