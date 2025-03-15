英超熱話｜阿迪達率阿仙奴變「亞軍奴」　球迷直呼：Arteta Out

阿仙奴目前以55分排在英超聯賽第二位，餘下10場比賽，落後多踢1場的利物浦15分之多，今季爭標機會渺茫，很可能再一次以亞軍完季。



兵工廠前兩季都在下半季失準而跟聯賽冠軍擦身而過，料將率隊「三連亞」的主帥阿迪達（Mikel Arteta），雖然仍獲同行及名宿力撐，但仍引來不少阿仙奴球迷不滿，高呼「阿迪達下台」（Arteta Out）。



「#ArtetaOut」

要求阿迪達下台的「#ArtetaOut」標籤，早在2021年夏天已被不少阿仙奴球迷在X（前稱Twitter）使用。阿迪達在2019年12月上任成為阿仙奴主帥，領軍初期阿仙奴連續兩季只在英超排第8，球會連續25年參加歐洲賽的紀錄亦告終止。

2021/22球季開季不久，阿仙奴即以0：5大敗予曼城，開季三連敗排英超榜尾，創球隊67年來最差開季成績，令大量阿仙奴球迷不滿，要求阿迪達離任。

阿仙奴在阿迪達帶領下，很可能連續三季獲英超亞軍。（路透社）

阿仙奴在2021/22球季初遇三連敗，「輸到貼地」惹大批阿迷不滿。（英超官網截圖）

阿仙奴連續三季與冠軍失之交臂變「亞軍奴」

不過阿迪達頂住壓力，帶領兵工廠漸入佳境，該季最終排英超第5名重返歐洲賽。他以年輕又才華橫溢的奧迪加特、沙卡、馬天尼利、沙列巴為骨幹，阿仙奴在他領軍下表現逐年進步，2022/23球季驚喜地獲得英超亞軍。

兵工廠2023年夏天一改慳家作風，豪擲1億英鎊收購防守中場迪格蘭賴斯，打破球會轉會費紀錄，被視為爭冠「最後拼圖」。無奈2023/24球季又一次在上半季成為「聖誕冠軍」之下，連續兩季下半季「自爆」，被哥迪奧拿領軍的曼城後上反超前，只獲亞軍。

阿仙奴2023年豪擲1億英鎊購入迪格蘭賴斯，惟仍未能再奪英超冠軍。（路透社）

今季他們又一次向英超冠軍進發，難得遇上四連霸的曼城表現大為失準嚴重脫腳，理應是他們一舉問鼎錦標的大好機會，卻持續受傷兵潮困擾下頻頻失分。

曾經看似有機會追近榜首的利物浦，近3輪主場負韋斯咸、作客先後賽和森林和曼聯，連續3仗失分下，未能追貼對手之餘，更被拋離愈來愈遠，球迷討論區內阿仙奴再被譏笑為「亞軍奴」，自家球迷不滿阿迪達的聲音亦再次響起。

有人甚至以#ArtetaOut作為X帳號名稱。（X截圖）

「#ArtetaOut」的帖文，近期不時在X重現，甚至有部分以#ArtetaOut作為帳號名稱的用戶。他們對阿迪達極為不滿：「阿迪達用6年重建球隊，贏了一次疫情下的足總盃和兩次英超亞軍，明早就把這騙子解僱吧」、「他一直且永遠是最高級別的失敗專家」、「若你不同意#ArtetaOut，你便是阿仙奴這間球會的敵人」。

英國本土球迷以外，香港也有部分阿仙奴擁躉認為給予阿迪達的機會已很多，是時候是換帥尋找機會。Facebook群組「阿仙奴香港官方球迷會」便有網民留言：「兵工廠話晒都係老牌班霸，踢到咁樣都話下季再努力過，然後又下季，再下季直到永遠」、「你覺得要trust（相信）達Sir幾耐先有杯拎？」

阿迪達執教阿仙奴6季以來成績

曾效力阿仙奴的英格蘭前國腳厄遜（Matthew Upson）接受BBC訪問時表示：「看看阿迪達構建的這支球隊多出色，他們也獲得很多快樂，但還未贏得任何錦標，未能達到球會預期。」

阿迪達在2016年從球員退役後成為曼城助教，之後他出道執教的第一支球隊便是阿仙奴。若阿仙奴有意爭標，應否考慮換一位更有經驗的主帥？還是應該給予阿迪達更多時間？