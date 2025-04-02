英超｜沙卡復出即入波助阿仙奴挫富咸　阿迪達：如何可以不愛他？

阿仙奴進攻核心布卡約沙卡（Bukayo Sako）復出，即入波助球隊在主場以2：1擊敗富咸。

主帥阿迪達（Mikel Arteta）當然開心不已，賽後向沙卡「示愛」：「根本無可能不愛他」（It's impossible not to love him），不過中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）今場拉傷後大腿筋退下火線，或難以代表兵工廠出戰下周中對皇家馬德里的歐聯8強首回合賽事。



沙卡復出即為阿仙奴入球。（路透社）

沙卡復出入替即入波

米基爾馬連奴（Mikel Merino）在37分鐘為阿仙奴先開紀錄，阿迪達66分鐘換入傷癒復出的沙卡，僅7分鐘沙卡便為球隊擴大優勢。富咸在補時追回一球，無阻阿仙奴主場以2：1勝出，全取3分。

闊別球場101天，沙卡缺陣時球隊進攻能力明顯下滑，他今次復出並入球無疑為阿仙奴上下帶來信心。阿迪達賽後稱讚這位球隊核心：「他入球後第一反應是感謝所有幫助他康復的球隊職員，這便說明他的為人，根本無可能不愛他。」

等待101天，阿迪達終於等到沙卡復出。（路透社）

兩後衛傷出 或難趕及對皇馬

中場迪格蘭賴斯（Declan Rice）表示：「我認為球迷反應正能說明他多受愛戴，我們在關鍵時刻迎來他復出，看看之後會發生什麼吧。」

讓阿迪達頭痛的是，阿仙奴今場有兩名後衛加比爾馬加希斯及祖利安添巴（Jurrien Timber）同告傷出，阿迪達無奈稱：「好消息是球隊整季都是如此，馬天尼利缺陣3個月、沙卡傷4個月、加比爾捷西斯收咧，真不知道我們是怎麼在如此多傷兵情況下還能有這成績。」

加比爾馬加希斯拉傷後大腿筋，未知能否趕及對皇馬時復出。（路透社）

暫未知兩位球員傷勢如何，中堅加比爾馬加希斯拉傷後大腿筋，基本養傷期以2至3星期起跳，阿仙奴下周二（8日）深夜便要在歐聯4強面對皇家馬德里，英國廣播公司（BBC）認為加比爾馬加希斯趕及復出可能不大。作為主力中堅，若加比爾馬加希斯缺陣恐怕會對兵工廠造成沉重打擊。