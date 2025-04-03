英超熱話︱曼城基亞利殊破16個月聯賽入球荒　慶祝動作揭心碎往事

1億英磅身價加盟曼城的翼鋒基亞利殊（Jack Grealish），從上季開始表現下滑，作為前線球員，已經足足16個月在聯賽未有入球，批評聲音不斷。



凌晨對李斯特城一戰終打破英超入球荒，入球後他高舉雙臂抬頭望天，賽後揭開一宗連領隊哥迪奧拿也不知道的傷心事。



基亞利殊入球後高舉雙臂抬頭望天，背藏一件傷心往事。（路透社）

曼城今季表現大幅滑落，一度隨金球獎得主洛迪重傷收咧一沉不起。2021年加盟的基亞利殊，經過一季適應期後，成為藍月亮前線主力，可是上季開始狀態回落，出場時間愈來愈少，今季已淪為大後備。他對上一次在英超取得入球，已經是2023年12月，29歲的他曼城生涯亮起紅燈。

英國時間4月2日晚上對李斯特城一仗復任正選，他在開賽僅2分鐘便接應沙維奧傳送取得入球，基亞利殊慶祝時高舉雙臂抬頭望天，賽後受訪時哽咽說出因由，「我感到今晚我值得落場，我很開心。今天是美好的一天，因為我弟弟在25年前今日離世。」

基亞利殊賽後受訪邊說邊抹眼淚。（截圖）

弟弟25週年死忌入球邊說邊抹眼淚

「我爸爸媽媽都有入場，這一天對我們一家來說總是很難過，所以能取得入球並獲勝真是太好了。」基亞利殊受訪期間雖全程帶笑，但說到傷心處一度掩面抹去眼淚，令人看得心酸。

他在社交媒體上載自己高舉雙手抬頭望天慶祝入球以及弟弟基蘭墓地的照片說道：「永遠跟我在一起，尤其是今天。這個入球是送給你的。」他的帖文獲一眾隊友和行家留言支持。

基亞利殊分享弟弟基蘭墓地的照片。（Ｘ）

弟弟基蘭離世時只得9個月大

基亞利殊1995年9月出生，他的弟弟基蘭（Keelan）生於1999年6月26日，2000年4月2日離世，當時只得9個月大。弟弟去世時仍是個襁褓嬰孩，基亞利殊長大後一直未有忘懷，成為足球員後屢次將入球獻給基蘭，從2013/14球季外借到諾士郡攻入職業生涯首個入球，到2018年11月領維拉在打吡戰4：2擊敗伯明翰，以至今仗時隔16個月的英超入球，每次生涯重大時刻他也想起弟弟。

基亞利殊的爸爸奇雲（Kevin）曾談及失去幼子之痛，「他當時只得9個月大，他是個小天使，我心碎了，我們全家人都是。積克（基亞利殊）那時只是個小孩，但他仍記得基蘭，取得一切成就時仍然想念他。」奇雲直言，「我們依然想念基蘭，仍然會想起他。你永遠不會從失去一個孩子中恢復過來，我們很感恩也很幸運地擁有積克，基蘭以及他的妹妹荷莉（Holly）和基雅娜（Kiera）。」

基亞利殊的弟弟基蘭（Keelan）。

派對動物近年變身球壇暖男

基亞利殊曾經因為喜愛夜蒲，得到足球壞孩子的負面形象，可是經過年月洗禮，一次又一次對球迷和小球僮等身邊人細心溫柔舉動，讓大家發現他真實一面是個超級暖男。

或許多少受年幼喪弟影響，他對身邊的小朋友總是呵護備至，最經典一幕是2023年歐洲超級盃曼城上頒獎台領獎時，對手和隊友都只顧跟大人物打招呼和領獎，對一位失明女孩視而不見，只有基亞利殊無視頒獎嘉賓，停下來親切地問候女孩，他身後的隊友才「有樣學樣」。去年10月他與另一半Sasha Attwood迎來女兒Mila，首度當上爸爸。

曼城憑他和馬穆殊的入球2：0擊敗李斯特城，領隊哥迪奧拿坦言，「我不知道那件事（基亞利殊年幼喪弟），無法想像他們一家有多難受。他能在今天懷念他真好，我相當肯定他們每天都會想起他。」同時讚揚，「積克是個了不起的人，他的姿態和對其他人都極之慷慨。」