英超速評｜利物浦辛苦戰勝愛華頓史諾又一妙着　添5場勝仗穩奪冠

比圖比東卡（Beto）上半場單刀中柱一刻，相信令利物浦從領隊、球員到球迷，都標了一身冷汗，但紅軍最終有驚無險地主場以1：0力挫同市宿敵愛華頓，將榜首領先優勢重新拉開至12分；餘下8場，距離第2座英超錦標越來越觸手可及。



在歐聯16強遭巴黎聖日耳門淘汰，然後於聯賽盃決賽不敵紐卡素，利物浦在國際賽期前經歷了令人失望的一周，然後通常在國際賽期後，眾主力舟車勞頓下，又難免疲累，接着今仗便要迎來傳統硬仗的默西賽特郡打吡，球員身心狀態惹人疑問。

雖然整場控球率超過七成，但利物浦上半場的攻勢都是隔靴搔癢，反而愛華頓簡單直接的踢法更有效率，尤其面對上半場患得患失的主隊中堅雲迪積克，一次比圖將皮球送入網窩，只是僅告越位在先；另一次則是，比圖爭頂撞開干拿迪後，再接應隊友妙傳長驅直進，而本有機會解圍的雲迪積克竟然踢漏，可是比圖單刀施射竟告中柱。

英超｜利物浦1：0愛華頓。（Getty Images）

其實愛華頓就只有一招大腳長傳，讓中鋒比圖爭頂或跑位，理論上利物浦一對中堅是最懂得應付這樣的攻勢，只是今仗雲迪積克及干拿迪在上半場似乎還未走出前兩場敗仗的陰霾，表現在水準以下。

前線主力沙拿同樣低迷，幾乎成為了攻勢終結者，不是扭不過對手喪失控球權，就是傳送傳到不知所踪，數據便反映他今仗表現乏善足陳，全場只有一次射門，xG（預期入球指數）只得0.07，一次關鍵傳送、一次成功盤扭過人也沒有，喪失控球權卻有19次，因此他竟然捱到補時階段才被換走，只能讚嘆主帥史諾的忍耐力奇高。

英超｜利物浦1：0愛華頓。（Getty Images）

史諾慶幸的是左路的路爾斯迪亞斯非常活躍，幾乎挑起整隊的進攻重責，全場6次關鍵傳球是全隊最高，包括助攻迪奧高祖達的一球；當然，祖達經歷11場入球荒，終於重現其乖巧盤扭及上乘把握力，同樣居功至偉；而最重要的是，他今仗在57分鐘的入球，讓全隊的心也定了下來，防線再沒有讓愛華頓有機會埋門，最終紅軍以1：0奏捷。

史諾的另一妙着是安排居迪斯鍾斯踢右閘。由於阿諾特及干拿巴特利兩名正宗右閘都在養傷，前兩仗找來年輕中堅昆沙串演右後衛，表現一般，反而今仗鍾斯不單在防守時交足功課，進攻時或走邊路與沙拿配合，抑或內收到中場協助組織，表現都恰與其份，難怪直播鏡頭也捕捉後備席上的阿諾特，目睹鍾斯的表現後開懷大笑。

英超｜利物浦1：0愛華頓。（Getty Images）

利物浦贏波後以30戰73分戰績高踞榜首，領先次席的阿仙奴12分，未來幾場賽程不算難應付，周日先作客富咸，然後面對韋斯咸及李斯特城，如果保持這勢頭，連贏5場的話，便能提早封王，那麼5月10日迎擊「兵工廠」一仗也會變成例行公事。

入球功臣祖達說：「最重要是奪得3分，並希望因而令我們在尚餘的球季找到節奏。我一直相信自己，相信機會會到來，而今日最重要的就是全取3分。」