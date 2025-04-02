曼聯棄將艾蘭加獨闖龍潭　為諾定咸森林倒戈一箭定江山｜英超

諾定咸森林主場以1：0擊退曼聯，入球功臣正是昔日紅魔棄將艾蘭加（Anthony Elanga）。

連同去年12月初作客以3：2取勝，森林今季已在聯賽雙殺曼聯，是1992/93球季後首次。



諾定咸森林憑艾蘭加反擊一箭定江山。（Getty Images）

曼聯今場控球率達69%，有23次攻門，相比之下森林只有8次攻門，而且全場只有2次命中目標，不過主場作戰的森林，憑艾蘭加在5分鐘的反擊一箭定江山。當時艾蘭加從己方禁區附近高速推進，在曼聯多人夾擊下突破重圍，並一路帶到禁區內起腳破網。

艾蘭加12歲便加入曼聯，曾獲看守領隊蘭歷克（Ralf Rangnick）重用，但之後坦赫格（Erik Ten Hag）上任他不獲信任，在2023年夏天轉會至諾定咸森林。

艾蘭加在2023年夏天被曼聯放棄。（Getty Images）

賽後談到倒戈擊敗母會時，艾蘭加仍對曼聯表達感激之情，他在入球後也沒有慶祝：「我離開曼聯是因為想獲得出場時間並繼續進步。我很感激曼聯，我在那裏學到了很多。」獲選今場最佳球員的他明白，高速是自己最大武器：「我知道要盡快到達對方門前，我看到了空位，同時我也相信自己是聯賽中最快的球員之一。」

諾定咸森林聯賽三連勝，續排英超第3，主帥紐奴稱讚球隊在艱難情況下取勝，同時也大讚艾蘭加，表示從未見過這樣的入球：「太出色了，有波在腳他也這麼快，想像一下要是無球在腳？他獨自完成這次入波，他擁有在高速推進情況下還能控制皮球的特殊能力。」

紐奴賽後大讚艾蘭加。（路透社）

曼聯落敗後則繼續排在第13，落後第12的水晶宮2分，但後者少踢2輪。

艾蘭加今場表現：