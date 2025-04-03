英超愛華頓守將對利物浦「收山腳」走甩紅牌　紐尼斯被踢跌反領黃

英超聯賽利物浦主場對愛華頓一仗，球證執法再惹爭議。2月中首循環賽事愛華頓在補時8分鐘憑達高斯基（James Tarkowski）的入球2：2迫和利物浦，當時這記入球明顯越位，VAR審視良久後仍判有效。

今場愛華頓球員大踢「功夫足球」，達高斯基再成默西塞特郡打吡主角，這位高大中堅開賽初段連消帶打「唔收腳」，鞋底印中紅軍中場麥阿里士打小腿沒有護脛的位置，阿根廷人應聲倒地，球證和VAR都網開一面只給他一張黃牌，引發全球各地球評人和球迷熱議。



愛華頓守將達高斯基「起飛腳」鞋底印中紅軍中場麥阿里士打小腿沒有護脛的位置。（路透社）

達高斯基「收山腳」竟走甩紅牌

莫耶斯今年一月重返愛華頓，拖肥糖表現旋即脫胎換骨，球隊士氣大振之餘，防守比慣常更加硬朗，面對戰績優秀的同市宿敵利物浦時，一班球員加倍肉緊，從2月中英超首循環到今仗，均被不少球迷批評為大踢茅波的「功夫足球」。

敢於身體對抗是不少英超弱隊得以護級的生存之道，可是有時難免過火，愛華頓中堅達高斯基開賽11分鐘在爭搶皮球時起飛腳踢中利物浦中場麥阿里士打，「鞋底餅」還要印中沒有護脛的小腿後方肌肉，球證巴洛特（Sam Barrott）只給予達高斯基黃牌，當電視慢鏡重播，這記「收山腳」無所遁形，主責今場VAR的球證泰亞尼（Paul Tierney）僅檢視10秒便決定無須提高懲罰至紅牌。

麥阿里士打被達高斯基鞋底踩中後痛苦倒地。（路透社）

愛華頓主帥莫耶斯：無判紅牌我們夠運

主持直播節目的前英格蘭門將祖赫特和守將米卡李察士均認為，這次犯規應判紅牌，祖赫特甚至聲言，「麥阿里斯打還能站起來實在夠運」。就連愛華頓領隊莫耶斯賽後亦稱，「我們幸運地沒有領取紅牌，那記攔截看來起腳甚高。」利物浦主帥史諾為免惹麻煩不願多談，僅稱：「就算是不喜歡利物浦的人，也在說這犯規多麼清楚和明顯是（紅牌）」。

雙方主帥也認為是紅牌的犯規，為何只有球證見解獨到？英超賽會在社交媒體X發文解釋：「達高斯基的魯莽犯規球證給予黃牌，經VAR檢視，達高斯基觸球後延伸動作的接觸被視為魯莽（deemed to be reckless）。」

就連愛華頓領隊莫耶斯賽後亦稱，「我們幸運地沒有領取紅牌。」（路透社）

英超賽會解釋球證判決

這一席話的關鍵詞就是「魯莽」二字。根據球例第12條，「一記危害對手安全、使用過度武力或殘酷的攔截，必須作為嚴重犯規受懲罰。任何球員以過度武力或危害對手安全地從正面、側面或後方以單腳或雙腳踢向對手，均屬嚴重犯規」，並應被罰紅牌。可是如犯規被定性為「魯莽」，判罰黃牌已經足夠。

前英超球證甸恩（Mike Dean）向Sky Sports表示，「連消帶打動作真難看，他的腳沒有全力印中，但那是紅牌。這是一記糟糕的攔截，我認為他（球證）應該去看重播畫面，100%要趕達高斯基出場。他未被指示去看重播畫面，令我很震驚。」

祖達的入球助利物浦1：0擊敗愛華頓。(路透社)

連愛華頓一代悍將也高呼「直紅」

球員年代踢法強悍硬朗的前愛華頓鋒將鄧肯費格遜（Duncan Ferguson），也幫理不幫親，「不容爭辯，直紅（straight red）。回到我在球員的那個年代，或許有機會走得甩。那足以是踢斷腳的犯規，任何日子都是直紅……真是差勁的判決。」

曼聯名宿加利尼維利則指，「我認為他真是夠運，他起腳高，是差勁的攔截，有機會踢斷腳。你不用這樣連消帶打，那樣力量加上起腳過高，非常幸運。」麥阿里士打被踢跌後痛苦倒地，一度令人擔心他的傷勢，幸好在接受治理後能繼續比賽，並踢足全場。

比賽尾段愛華頓門將比克福特踢跌紐尼斯也逃過懲罰。（路透社）

紐尼斯被比克福特禁區踢跌反領黃

球證今場爭議執法不止達高斯基這記「收山腳」，比賽尾段，75分鐘後備入替的紐尼斯在一次攻勢中與愛華頓門將比克福特正面交鋒，紐尼斯起腳後才趕到的比克福特，慢半拍出腳在禁區內掃跌烏拉圭前鋒，紐尼斯倒地後起身，球證沒有判罰比克福特，卻給予紐尼斯黃牌，理由是他拖延時間。

愛華頓以強悍身體對抗對待利物浦，紅軍全場攻勢佔優下，憑祖達57分鐘的入球1：0小勝，艱辛地全取3分，在英超聯賽榜維持12分優勢。