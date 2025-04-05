香港首辦UTS網球賽 10月啟德體藝館上演 張之臻魯比夫確認參賽
撰文：普利森
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啟德體育園上月正式啟用，體藝館將在今年10月首度舉辦網球賽事，中國香港網球總會今日（5日）宣布，網球賽事Ultimate Tennis Showdown（簡稱UTS）即將首度登陸香港，中國「一哥」張之臻﹑魯比夫（Andrey Rublev）及澳洲球手迪文路亞（Alex de Minaur）確認參賽。
中國香港網球總會今日公布，今年10月14至15日即將在體藝館一連兩日上演UTS網球賽，包括張之臻﹑魯比夫﹑迪文路亞在內的8名球手將爭逐錦標。UTS在2020年成立，過往曾在洛杉磯﹑紐約﹑法蘭克福等地舉行分站，而香港是UTS歷年來首次移師亞洲，亦是今年的唯一亞洲分站。
UTS有別於傳統的網球賽事，他們主張融合體育與娛樂，觀眾也是賽事的一部分，球迷們在比賽途中可以自由走動及歡呼。全場分為4個8分鐘小節，計分方法亦有所不同，球手贏一球就得1分，使球迷們更簡單易明。
中國香港網球總會會長鄭明哲期望今次賽事吸引更多大灣區球迷來港，「我們期待內地及大灣區的球迷來港觀戰，為世界各地的頂尖運動員和數以萬計的球迷帶來一個難以忘懷的體驗。」香港過往曾舉辦不少國際網球賽事，「期待一場充滿激情、競技性與娛樂性的『運動娛樂』網球盛宴。」
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