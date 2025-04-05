三鐵亞錦賽　女子組冠軍衝線前跣低　港隊全運選拔暫無人確保席位

繼上月全運會三項鐵人測試賽後，香港今再在中環灣仔海濱一帶舉辦「亞洲三項鐵人半奧運距離錦標賽香港2025」，在天雨下比賽發生炒車，女子組冠軍衝線前更跣低。

比賽同為港隊首場全運會選拔賽，但最終港隊在男、女子組個人賽，最佳成績只列第9位。



今次賽事在個人賽取得前五的港將，即可自動獲得全運會參賽資格。賽事路線與全運會測試賽大致相同，只是單車路段不會進入金紫荊廣場；比賽以半奧運距離舉行，運動員由中環灣仔海濱起步，先於維港完成750米游泳項目，上岸後沿龍和道及國際金融中心作單車繞圈共18.5公里，再沿海濱長廊跑步共5公里，最後於文化廣場衝線。

伍泰龍（3號）與一眾選手從中環海濱出發。（袁志浩攝）

在全運會測試賽最後一項跑步時因腰傷退賽的伍泰龍，與另一港將、東京奧運港隊代表奧斯卡屬男子精英組焦點。當中伍泰龍於游水、單車項目時均佔據前列位置，卻在跑步比賽第一圈尾開始被追逐集團趕過，結果只能獲第9位，但成績仍是港隊最佳；奧斯卡在完成單車項目後已收窄落後差距，最終得第13位。

奧斯卡最終以第13名完賽。（袁志浩攝）

雖然周六清晨下起微微雨，令賽道變得濕滑，但伍泰龍認為所有選手在同一環境下作賽，天氣並不影響自己發揮。他指出自己其實今天「跑得不差」，只是早前因傷暫停練跑近兩個月，仍需時間恢復至最佳水平：「今天跑步（腰部）無痛，但我們建立狀態就像砌積本一樣，要從底慢慢砌上去，沒有捷徑；踩單車時領先群組只得4人輪流破風，每人要出多一點力，也有影響。」

伍泰龍上水後佔據前列。（袁志浩攝）

伍泰龍認為，今日對備戰全運會有一定幫助，「重點不是我能改善的地方，而是哪方面進步了」。他解釋近月改變了練習模式與環境，自覺今日游水表現比前兩年有所進步，因此肯定了目前的訓練方法適合自己，往正確的方向邁進。

伍泰龍最終得第9名。（袁志浩攝）

值得一提，全運會測試賽男子組冠軍、山東隊的張壐瑞在今日得第五，季軍則是河南選手范俊杰，後者雖在上月全運會測試賽沒有完賽，但上屆全運會個人賽奪季之餘，更是杭州亞運三鐵混合接力銀牌得主。

范俊杰認為香港這條三鐵賽道途經中環，有不錯的景色之餘，也有觀眾在旁加油，「做得挺好」；有指賽道多彎，令港將比內地運動員有優勢，全運會劍指金牌的他這樣回應，「（賽道）困難跟國際賽道差不多，有一些困難，我反而更喜歡」。

河南選手范俊杰料是港隊全運會勁敵。（袁志浩攝）

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女子精英組冠軍、來自四川的林鑫瑜也認同，年僅22歲的她現時世界排名33，屬全中國最高，她是杭州亞運個人賽銀牌得主，去年巴黎奧運更以第28名完賽，創下中國女鐵人在奧運的最佳成績，卻是生涯首度站上亞錦賽最高點，「香港（賽道）的路線設計考驗我們的技術能力，運動員看到會很想挑戰它，挑戰很大，但我不怕」。

林鑫瑜在終點線前溝倒。（袁志浩攝）

天雨下運動員在踩單車轉彎前會收慢，傳來陣陣刺耳的煞車聲；至少3位運動員在終點線前跣低，包括林鑫瑜，幸她拋離亞軍的山東選手楊一凡，賽果才沒有受影響，「本來大家都很小心，衝線前太激動所以滑倒，終點才滑倒，可以接受吧」。這兩名內地選手預計會是港隊全運會勁敵，港將今次賽事最佳成績為第9位的韋祺，韋禔得第13，賀詩樂與蔡欣妍分列第23及第24，即無港將在今次賽事直接取得全運會席位。

韋祺是今次賽事成績最好的香港女將。（袁志浩攝）

在跑步階段排名大躍升的韋祺表示，自己於游泳時表現不佳，但已盡一切努力追趕前列，「我可以做得更好，但這是今年第三個比賽而已，我們仍有時間為全運做準備」。她稱會繼續改善游水技巧：「我們跟中國選手的水平其實不遠，是有可能追趕到的，如果我們以相近排名展開跑步階段，是有機會擊敗她們的。」

在蘇格蘭愛丁堡大學升學的韋祺透露，現時會兩邊走——在港隨隊訓練，並四出比賽，她指已習慣飛來飛去，認為此舉不會對其表現有太大影響。賽事明天會舉行混合接力賽，香港將派兩支隊伍參賽，力爭踏上頒獎台。