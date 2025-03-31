七人欖球賽2025｜煙火表演全場煙霧彌漫 南看台後狂歡堆積垃圾
撰文：趙子晉
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一連三日的香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽），伴隨着煙火，在啟德體育園主場館順利落幕。經歷首次七欖的洗禮後，主場館大致上完好無缺，只是餘下較多垃圾，當中紙杯更是隨處可見，場館過百名清潔工人在球迷散去後立即開工，完場後一小時左右已收拾不少垃圾。
阿根廷以12：7力克法國，首度在香港七欖封王，並結束一連3日的賽事，煞科日共吸引38352人入場，3日合共近11萬。當阿根廷男子隊與新西蘭女子隊齊齊在主場館中圈高舉獎盃，現場響起殿堂樂隊Queen的歌曲《We Are The Champions》，場館頂部亦如香港大球場一樣發放煙火，當近2分半的煙火表演完成後，場地一片煙霧彌漫，煙霧在數分鐘後才慢慢散去。當完成頒獎儀式後，只餘下小部分球迷留在看台上吶喊，其他都紛紛離場。
啟德主場館經歷首次的七欖考驗，一連3日順利進行，即使連日進行多場激戰，草地質素依然保持，只是部分位置的草頭突起，不算嚴重。
看台方面，座位都不見特別的損毁，連日來最瘋狂的南看台，座位亦是完好無缺，只是垃圾多一點。南看台前排的位置，完場後累積不少紙杯及食物盒，地下更是充滿倒漏的飲品。南看台後方的平台位置，不少工作人員已在拆台，同時不見狂歡後遺下的垃圾，唯獨是地板依然是黏黏的。
完場後一小時左右，其他看台雖然不似南看台般混亂，但同樣遺下不少垃圾，當中紙杯隨處可見，其中一區更是接近每個座位的杯架上，都遺下一隻紙杯，而主場館的二樓通道亦尚算整潔。
看台佈滿垃圾，辛苦了一眾清潔工人，近30名工友主力清潔南看台位置，一小時左右已清出幾袋垃圾，其他工友則忙於洗地及抹座位。全場大概過百名工友在清理場地，在一小時後已經收拾不少垃圾。
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