七人欖球賽2025｜紀遠恆假期回港收穫豐富　再以廣東話向啟德示愛

香港七人欖球隊在香港國際七人欖球賽2025（Rugby 7/七人欖球賽）煞科日先後亮相，承接女子隊的氣勢，力爭衛冕的男子隊以36：5大破中國隊，香港隊再度登上頒獎台捧走銀劍。

在卡迪夫大學升學的港隊小將紀遠恆（James Kee），回港兩星期參加七欖，他繼首日後再獻達陣，助港隊成功衛冕，19歲的James更再騷半鹹淡的廣東話，希望大家繼續支持欖球。



七人欖球賽2025｜香港男女子隊齊奪銀劍冠軍 男子隊大勝中國衛冕

香港男子隊在「Melrose銀劍賽」決賽鬥中國隊，即使開段落後，港隊隨即發力，19歲的華將紀遠恆再獻達陣，港隊換邊後再拉開分差，結果以36：5順利衛冕。

香港男子七人欖球隊成功衛冕銀劍賽。（梁鵬威攝）

七人欖球賽2025｜港男隊大勝中國 小將地標戰達陣：香港我愛你

紀遠恆首度入選香港七欖的大軍名單，首日經歷夢幻地標戰，同樣在中國隊身上建功，在決賽的達陣是錦上添花，笑言：「再度在主場建功感覺很正，但卻不及首個入球特別。」

七欖煞科日入場人數達38352人，在這種熾熱氣氛下代表港隊披甲，感覺更加重大，「今日氣氛無與倫比，歡呼聲、尖叫聲彼起此落，在這種氛圍下代表港隊，在親友面前比賽，使今仗意義更重大。披起香港球衣是我自小的夢想，能夠代表港隊在香港七欖中，面對一眾主場球迷，實在是夢想成真。」

紀遠恆在決賽再度上陣。（梁鵬威攝）

19歲港將紀遠恆：人生最美好假期

在卡迪夫大學就讀物理學位的紀遠恆，這兩星期回港備戰七欖，首度入選、達陣、捧銀劍，使這個假期變得不一樣，「現在感覺很不真實，我要摵自己確認是真的。今次回港兩星期參加七欖，最終香港贏得冠軍，然後我需要在星期二返回英國，繼續學業，這兩星期是我人生中最美好的假期。」

繼上次達陣後，紀遠恆再次展示其「半鹹淡」的廣東話：「唔該你嚟睇我哋打欖球呀！」說出欖球時的音調有點像籃球，他其後頓一頓，尋找他認識的廣東話不果，以普通話說出「我愛你」，然後用廣東話講出：「香港啟德我愛你。」

紀遠恆完半場前達陣，他笑言入球慶祝是模仿隊友菲立斯。（梁鵬威攝）

港隊教練高勳（Jevon Groves）盛讚紀遠恆的表現，「他（紀遠恆）的成功非一朝一夕，他早已在我們的雷達中，他在卡迪夫升學，同時代表大學的欖球隊，出戰高水平賽事。他在今次七欖獲得上陣機會，充份發揮自己的能力，連初登場的緊張感都處理得好。」

高勳認為，紀遠恆正好讓一眾年青球員看到機會，只要在訓練時交出好表現，總會被教練看到，高勳亦希望吸納更多持香港護照的新人，慢慢壯大球隊，「我們今天陣容中，13人中有10名球員持有香港護照，James是其中一人，我們希望在未來半年找來更多新人，繼續擴大選人的範圍。

港隊在南非開普敦的挑戰者系列賽分站後，高勳當然樂見球隊在銀劍賽3仗強勢反彈，而在啟德新場館交出亮眼表現，他希望吸引更多小朋友接觸欖球。