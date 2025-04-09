歐聯︱賴斯親述轟入皇馬兩罰球心路歷程　阿仙奴中場秘密練兵多月

問問沙拿和利物浦球員，想射破高圖爾斯十指關到底有多難。皇家馬德里每每在歐聯賽場如有神助，就算防守有甩漏，最後一關總有比利時鋼門高圖爾斯鎮守。阿仙奴今仗卻出奇不意地由防守中場迪格蘭賴斯（Declan Rice／又譯：迪勤懷斯）轟進兩記罰球世界波，加上馬連奴的入球主場3：0大勝這支歐聯王者。



事實上，高圖爾斯今場表現依然神勇左飛右撲，屢救險球，包括賴斯一記近門頭槌，兵工廠靠「生波」攻不下皇馬防線，想不到用死球成功制勝。阿仙奴在英超屢次憑罰球、角球建功，可是對上一次罰球直射入網已經要數到2021年，而且今次是由生涯從未射入罰球的賴斯做主角。



歐聯︱賴斯罰球梅開二度，領阿仙奴大勝皇馬3：0。（路透社）

生涯頭338場掛0 第339場罰球梅開二度

26歲的迪格蘭賴斯，身為防守中場的他攻守兼備，從韋斯咸到加盟阿仙奴，都不時會壓上前場助攻，主射罰球卻較為罕見。阿仙奴的罰球專家，首推隊長奧迪加特，其次為翼鋒沙卡，就算由賴斯處理，他也鮮會選擇直射。

職業球員生涯338場比賽，從未射入罰球，對皇馬這第339場，竟一口氣射入兩球。別忘記，把關的是全球最佳門將之一的高圖爾斯。

歐聯︱賴斯生涯首度射入罰球，竟是歐聯八強對皇馬。（路透社）

賴斯看到人牆有空位 沙卡：「如果你有信心，便去射吧」

英國廣播公司（BBC）指賴斯今仗前整個球員生涯只曾12次主射罰球，今場無論阿仙奴如何狂攻，皇馬和高圖爾斯都守住0：0。戰至58分鐘，阿仙奴獲得一次離門25碼的罰球機會，當奧迪加特、沙卡兩位慣常死球專家預備處理，賴斯跟沙卡說他看到人牆有空位，有信心起腳，沙卡回應說：「如果你有信心，便去射吧」。

賴斯助跑衝刺後起腳，皮球漂亮地越過人牆，劃出香蕉形弧線貼柱入網，高圖爾斯視線被阻，加上全世界無人預料得到賴斯會選擇直射，只得目送皮球入網。

歐聯︱賴斯：「我很興奮，我很開心，我開心到瘋了。」（路透社）

那個角度傳中根本不合理 不聽教練話成就突破

賴斯賽後解釋他首個入球選擇直射的原因，「那個角度傳中根本不合理，必須要非常精準才行。我很開心我選擇射，因為它就如魔法一樣。」 有趣的是，大大提升阿仙奴球員罰球得分能力的死球教練Nicolas Jover，當時正正在場邊示意他傳中。Nicolas Jover看到賴斯「唔聽話」射入罰球，開心得猶如自己射入一樣瘋狂慶祝。

較人更加意外的是，70分鐘阿仙奴另一次罰球機會，今次離門約20碼，高圖爾斯有備而來之下，賴斯射出一記角度更刁鑽的罰球，再次令比利時鋼門失守。生涯未直射入過罰球，自然無人對他加以防備，賴斯卻說他其實已秘密苦練一段時間，但坦言「大部分時間我都是射中人牆或越楣而出」。

他表示，「我現在未有感覺，因為還有次回合賽事。我很興奮，我很開心，我開心到瘋了。不過幾年之後，我可能才會真正感受到今晚非常特別的成就。」

歐聯︱皇馬罕有地在歐聯賽場吃下大敗。（路透社）

馬連奴：我完全不感到意外

賴斯突然開齋轟入兩記罰球世界波，震驚全球球迷，不過主帥阿迪達和隊友馬連奴都不感意外，阿迪達甚至揚言，「如果有球員能夠做到，清脆漂亮地擊中皮球，那便是迪格蘭。」他讚揚，「你必須踢出最高水平，那同時是面對全球其中一位最佳門將，真是神奇。」阿迪達透露，「過去幾個月我們都在談論（賴斯射罰球），他充滿決心，今晚他做到了。」

為阿仙奴攻入第三球的馬連奴亦稱，「他是我球員生涯中其中一個射門能力最強的球員，我不感到意外，你們或許會是。希望未來會有更多球出現。」為BBC擔任評述的前阿仙奴守將厄遜（Matthew Upson）讚揚，賴斯「以一己之力改變戰果。」

皇馬罕有在歐聯淘汰階段吃下大敗，主將比寧咸承認「只輸3球，我們實在夠運。」阿仙奴今場12次射門多達11次命中目標，高圖爾斯作出5次撲救。就算落後3球處於下風，比寧咸揚言尚有次回合比賽可追，「我們需要一些非常特別甚至瘋狂的事情發生，如果有個地方會發生這種瘋狂事，那就是我們的家（皇馬主場班拿貝）。」