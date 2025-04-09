英超獲額外席位來季5隊出戰歐聯　特定情況最多可有7隊參賽｜足球

阿仙奴在歐聯8強首回合以3：0大勝皇家馬德里後，英格蘭已鎖定歐洲足協（UEFA）系數前兩名，因此英超下季將獲1個額外參賽席位，即有5支球隊出戰歐聯。

在特定條件下，英超來季最多更可有7支球隊角逐歐聯。



阿仙奴為英超贏得來季額外歐聯席位。（路透社）

由於英格蘭球會今季在各大歐洲賽事表現出色，只要現階段在歐聯、歐霸或歐協聯贏一場便可鎖定來季額外獲得1個歐聯席位，結果打頭陣的阿仙奴以3：0擊敗皇馬，完成任務。

英超積分榜（只列前14位）

1)利物浦 31場 得失球42 73分

2)阿仙奴 31場 得失球30 62分

3)諾定咸森林 31場 得失球14 57分

4)車路士 31場 得失球17 53分

5)紐卡素 30場 得失球13 53分

6)曼城 31場 得失球17 52分

7)阿士東維拉 31場 得失球0 51分

8)富咸 31場 得失球5 48分

9)白禮頓 31場 得失球2 47分

10)般尼茅夫 31場 得失球11 45分

13)曼聯 31場 得失球-4 38分

14)熱刺 31場 得失球13 37分



阿士東維拉主帥艾馬利。（路透社）

英超下季最多7隊踢歐聯

過去曾有規定，單一聯賽每季最多只可有5支球隊參加歐聯，但現已被廢除。由於歐聯冠軍及歐霸冠軍都可獲下季歐聯參賽資格，阿仙奴目前排在英超第2，跌出前5機會甚微，也就是說如果阿士東維拉最終奪歐聯冠軍，又未能憑聯賽排名獲歐聯資格，英超來季便會再多一個歐聯名額。

歐霸方面，曼聯跟熱刺仍未出局，且同排在英超下半版，若他們其中一隊能奪今季歐霸冠軍，同時在聯賽又未能爬上前列，便可為英超再增添歐聯席位。

曼聯可憑歐霸冠軍獲來季歐聯參賽資格。（路透社）

歐洲足協系數排名（截至4月9日早上9時）

1)英格蘭

2)西班牙

3)意大利

4)德國

5)葡萄牙

