歐聯｜阿仙奴大勝皇馬幕後功臣　助賴斯罰球梅開二度的男人

迪格蘭賴斯（Declan Rice）兩記妙絕的罰球，加上米基爾馬連奴（Mikel Merino）的入球，帶領阿仙奴頗令人意外地主場以3：0大破「歐戰之王」皇家馬德里，在今屆歐聯8強首回合先拔頭籌。不過，「兵工廠」今季未嘗失3球或以上，因此他們只要次回合在班拿貝發揮一貫水準，便可躋身4強。



迪格蘭賴斯今場射入兩記精彩罰球。（路透社）

剛於4月傷癒復出的布卡約沙卡（Bukayo Saka），來得正是時候，他今仗在右路多次發難，是阿仙奴主要的突破點，他在上半場數度突破成功，並於右路傳中，製造了不少威脅，可惜球隊沒有正中鋒，浪費了他的妙傳。

不過，沙卡的另一殺着是盤球推進，並在禁區頂博得犯規，他在58分鐘及70分鐘便在危險地帶博到罰球，賴斯不負所託，連續兩次以絕妙罰球破門，加上75分鐘馬連奴接應利維斯史基利（Myles Lewis-Skelly）傳送撞射入網，帶領阿仙奴以3：0大破上屆冠軍皇馬。

皇馬今場大敗0：3。（路透社）

賴斯賽後說：「其實我也不知道會不會射入，後來我從電話再看一遍，才覺得實在太瘋狂。射入一個罰球已很特別，但我還入了第二球呢！」賴斯一場入兩個「世界波」，記者問他一代罰球王碧咸有沒有找他，賴斯則說：「我沒那麼好彩擁有他（碧咸）的電話號碼，但我還是很高興呢！」

每當阿仙奴獲得死球時，鏡頭就會搏捉他們的死球教練Nicolas Jover。事實上，當賴斯未射入第一球前，Jover便不斷用手勢指示賴斯如何以腳內檔「彎」入皮球；當賴斯入波後，主帥阿迪達及其他敎練非常雀躍，只有Jover十分冷靜，似乎賴斯這一記罰球對他來說是稀鬆平常。

阿仙奴死球教練Nicolas Jover。（Getty Images）

阿仙奴首回合領先3：0，晉級機會高唱入雲，他們今季未嘗失球多於2球；「兵工廠」今季歐聯取得8勝2和1負戰績，唯一敗仗也只是作客以0：1不敵國際米蘭。如果計算其他賽事，阿仙奴今季作客共取得11勝8和4負，而4場敗仗有兩場輸0：2、兩場輸0：1。因此，阿仙奴若能保持這樣的防守力，便大有機會自2008/09年球季後，再度躋身歐聯4強。

皇家馬德里從未試過首回合落後3球而次回合可以平反敗局，主帥安察洛堤則說：「直至大約60分鐘，大家都平分秋色，但兩個罰球改變了戰局。」他續道：「永遠都會有第一次（平反0：3敗局），你總得嘗試，而我們唯一可以做的，就是盡力而為。」