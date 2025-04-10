歐聯8強首回合｜巴塞隆拿4蛋贈多蒙特　PSG 3：1反勝阿士東維拉

歐聯周三（4月9日）舉行8強首回合賽事，巴塞隆拿在羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）梅開二度下，以4：０大勝多蒙特；同日巴黎聖日耳門（PSG）以3：1反勝阿士東維拉。



巴塞隆拿對多蒙特的賽事，於上半場25分鐘，拉芬夏（Raphinha）在古巴斯（Pau Cubarsi）助攻下先開紀錄 。

下半場，羅拔利雲度夫斯基在第48分鐘頭槌破網，於66分鐘再建一功。至77分鐘，在拉芬夏助攻下，耶馬（Lamine Yamal）錦上添花，將比數改寫至4：０。

巴黎聖日耳門對阿士東維拉的賽事，於上半場35分鐘，羅傑斯（Morgan Rogers）為維拉率先入球；4分鐘後被小將杜爾（Desire Doue）扳平，雙方半場打成1：1。

換邊後，基華拉斯基利亞（Khvicha Kvaratskhelia）於49分鐘取得入球，助PSG反超前對手。紐奴文迪斯（Nuno Mendes）於補時階段建功，賽事以3：1結束。