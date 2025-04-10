壁球U23世錦賽｜陳善鈺闖女單決賽 今晚7:15鬥埃及球手爭冠軍
撰文：普利森
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在巴基斯坦卡拉奇（Karachi）上演的首屆U23世界壁球錦標賽，港隊女將陳善鈺過關斬將，4強以3：2力克馬來西亞的易昕穎，今晚與埃及球手爭奪錦標。
世界壁球協會今年首度舉行U23世錦賽，冠軍得主可以獲得直接晉級世錦賽的資格。香港隊派出2男3女出戰，當中陳善鈺被列為女單4號種子，先後淘汰南非及日本球手，殺入4強，與馬來西亞的易昕穎爭入決賽。
陳善鈺連贏11：8及11：6，在5局3勝制的4強戰取得優勢，但對手未有放棄，陳善鈺被連追兩局，這名港將在決勝局以11：3奠定勝局，獲得決賽資格。陳善鈺在香港時間今晚7時15分登場，與埃及的頭號種子Fayrouz Abouelkheir爭冠軍。
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