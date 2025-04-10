羽毛球亞錦賽｜鄧謝配重組回歸兩連勝　35分鐘輕取印尼組合闖8強

「鄧謝配」這對香港混雙最佳拍檔，在今年的亞洲羽毛球錦標賽重組，今日（10日）在16強輕取印尼組合後，晉身8強。



鄧俊文／謝影雪在上年底的年終賽後暫別賽場，謝影雪接受手術切除畸胎瘤後休養；鄧俊文則改拍吳芷柔續戰混雙，更兩度在世界羽聯100分級別奪冠。

羽毛球｜謝影雪巴黎奧運前發現有畸胎瘤 日前做全身麻醉手術切除

鄧俊文與謝影雪上次合作是上年年底的年終賽。（Getty Images）

相隔4個多月，「鄧謝配」在中國寧波舉行的亞錦賽回歸，這對香港組合被列為5號種子，首圈直落兩局輕取泰國組合後，今與印尼的Amri SYAHNAWI／Nita Violina MARWAH爭入8強。鄧謝配早段已經佔先，及後維持數分的差距，以21：15先取首局。鄧謝配在次局同樣領先，上半局比分較為貼近，休息後發力連取6分，結果以21：14再下一城，35分鐘直落兩局輕取對手，晉身8強，將與印度組合碰頭。